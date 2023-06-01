Следствие объединило дела против Караулова о клевете на Михалкова и Чемезова и приостановило расследование

Следствие объединило в одно производство уголовные дела в отношении 64-летнего журналиста и блогера Андрея Караулова о клевете по заявлениям главы Ростеха Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова. Расследование по объединенному делу приостановлено. Об этом 1 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Следователи объединили в одно производство уголовные дела о клевете на Михалкова и Чемезова и приостановили расследование», — сказал собеседник агентства.

