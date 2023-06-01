Следствие объединило дела против Караулова о клевете на Михалкова и Чемезова и приостановило расследование

Следствие объединило в одно производство уголовные дела в отношении 64-летнего журналиста и блогера Андрея Караулова о клевете по заявлениям главы Ростеха Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова. Расследование по объединенному делу приостановлено. Об этом 1 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Следователи объединили в одно производство уголовные дела о клевете на Михалкова и Чемезова и приостановили расследование», — сказал собеседник агентства.
Расследование дела о незаконной предпринимательской деятельности Караулова продолжается, добавил источник. Напомним, следствие считает, что он четыре года нелегально сдавал
Утром 3 ноября 2022 года Андрей Караулов сообщил, что в его доме идет обыск. В Ростехе заявили, что некоторые материалы, опубликованные Карауловым, нанесли вред репутации руководителя госкорпорации Сергея Чемезова. Через несколько дней МВД объявило Караулова в розыск, по какой статье, не уточнялось. В марте стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 128.1 УК РФ о клевете после того, как Караулов обвинил режиссера Никиту Михалкова в вырубке лесов в Нижегородской области — Михалков подал заявление и был признан потерпевшим. «Коммерсантъ» писал, что журналист находится в Объединенных Арабских Эмиратах на лечении.