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    Следствие объединило дела против Караулова о клевете на Михалкова и Чемезова и приостановило расследование

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    4 комментария

    Следствие объединило в одно производство уголовные дела в отношении 64-летнего журналиста и блогера Андрея Караулова о клевете по заявлениям главы Ростеха Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова. Расследование по объединенному делу приостановлено. Об этом 1 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «Следователи объединили в одно производство уголовные дела о клевете на Михалкова и Чемезова и приостановили расследование», — сказал собеседник агентства.

    Расследование дела о незаконной предпринимательской деятельности Караулова продолжается, добавил источник. Напомним, следствие считает, что он четыре года нелегально сдавал 50 квартир через третьих лиц и так заработал как минимум 4,8 млн рублей.

    Утром 3 ноября 2022 года Андрей Караулов сообщил, что в его доме идет обыск. В Ростехе заявили, что некоторые материалы, опубликованные Карауловым, нанесли вред репутации руководителя госкорпорации Сергея Чемезова. Через несколько дней МВД объявило Караулова в розыск, по какой статье, не уточнялось. В марте стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 128.1 УК РФ о клевете после того, как Караулов обвинил режиссера Никиту Михалкова в вырубке лесов в Нижегородской области — Михалков подал заявление и был признан потерпевшим. «Коммерсантъ» писал, что журналист находится в Объединенных Арабских Эмиратах на лечении.

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    Андрей КарауловКлевета
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    Комментарии 4

    Гость01 Июн 2023 в 09:44
    Навер
    +0−0
    X-кот01 Июн 2023 в 09:39
    Вот всем НЕ пенсионерам и НЕ лахте (этим уже ничего не поможет) , но которые ударенные телевизором, сильно рекомендую ознакомиться на трубе с Карауловым и его деятельностью. Чтобы потом не было мучительно больно - "тов. Сталин, произошла чудовищная ошибка.."
    +0−0
    VKuser48161587201 Июн 2023 в 09:11
    лизать власти не всегда спасает
    +2−0
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