В Кремле прокомментировали идею ввести военное положение

В администрации президента не обсуждали введение военного положения в России после атаки дронов по Москве. Об этом
«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Ранее Кадыров заявил, что атака беспилотников на столицу не имеет никакого смысла, но признать украинские власти террористическими и ввести в России военное положение необходимо.
Жители Москвы проснулись утром 30 мая от звуков сбитых беспилотников. В результате атаки два человека обратились за помощью к медикам без дальнейшей госпитализации, несколько домов получили незначительные повреждения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По данным Минобороны, Москву и Московскую область атаковали восемь беспилотников самолетного типа.