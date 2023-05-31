В Кремле прокомментировали идею ввести военное положение

В администрации президента не обсуждали введение военного положения в России после атаки дронов по Москве. Об этом 31 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.



«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.



Ранее Кадыров заявил, что атака беспилотников на столицу не имеет никакого смысла, но признать украинские власти террористическими и ввести в России военное положение необходимо.

