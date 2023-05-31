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    В Кремле прокомментировали идею ввести военное положение

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    В администрации президента не обсуждали введение военного положения в России после атаки дронов по Москве. Об этом 31 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.

    «Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

    Ранее Кадыров заявил, что атака беспилотников на столицу не имеет никакого смысла, но признать украинские власти террористическими и ввести в России военное положение необходимо.

    Жители Москвы проснулись утром 30 мая от звуков сбитых беспилотников. В результате атаки два человека обратились за помощью к медикам без дальнейшей госпитализации, несколько домов получили незначительные повреждения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По данным Минобороны, Москву и Московскую область атаковали восемь беспилотников самолетного типа.

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