Новая велодорожка появится на улице Коллонтай до конца осени

В Невском районе Петербурга в 2023 году появится новая велосипедная дорожка по маршруту «Улица Коллонтай — Дальневосточный проспект». Ее протяженность составит 3,1 километра .



Маршрут проложат по нечетной стороне улицы от пересечения с Дальневосточным проспектом до перекрестка с проспектом Солидарности, сообщает 31 мая пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Он будет пересекать Нерчинскую улицу, улицу Белышева, Искровский проспект, проспект Большевиков, реку Оккервиль и Товарищеский проспект.

Обустраивать велодорожку будут в четыре этапа. На каждом из четырех отрезков проведут подготовительные и земляные работы, вынесут трассу, уложат дорожное полотно и выполнят благоустройство. Работы должны завершить до конца ноября этого года.