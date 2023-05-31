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    Новая велодорожка появится на улице Коллонтай до конца осени

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    В Невском районе Петербурга в 2023 году появится новая велосипедная дорожка по маршруту «Улица Коллонтай — Дальневосточный проспект». Ее протяженность составит 3,1 километра.

    Маршрут проложат по нечетной стороне улицы от пересечения с Дальневосточным проспектом до перекрестка с проспектом Солидарности, сообщает 31 мая пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Он будет пересекать Нерчинскую улицу, улицу Белышева, Искровский проспект, проспект Большевиков, реку Оккервиль и Товарищеский проспект.

    Обустраивать велодорожку будут в четыре этапа. На каждом из четырех отрезков проведут подготовительные и земляные работы, вынесут трассу, уложат дорожное полотно и выполнят благоустройство. Работы должны завершить до конца ноября этого года.

    На сегодняшний день в Петербурге существуют 42 веломаршрута общей протяженностью более 143 километров. В прошлом году построили 9 километров велодорожек в Курортном, Пушкинском и Красногвардейском районах. До 2025 года запланированы еще более 17 километров веломаршрутов в семи районах: Московском, Фрунзенском, Красносельском, Кировском, Приморском, Калининском и Невском.

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