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    Пенсионерка не пропустила под Петербургом встречную «Тойоту» и отправила в больницу 7-летнюю девочку

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    Фото: 47News
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    Неудачный маневр пожилой автомобилистки в Ломоносовском районе Ленобласти закончился ДТП с двумя пострадавшими. В больнице оказались ее пассажирки: пенсионерка и ребенок.

    Авария произошла накануне в полдень на 67-м километре дороги «Петербург — Ручьи», сообщает 31 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 68-летняя петербурженка, двигаясь на автомобиле Skoda Fabia со стороны поселка Лебяжье в направлении Соснового Бора, повернула налево, не пропустив встречную Toyota Camry под управлением 38-летней жительницы Ленобласти и столкнулась с ней. Обе машины, как видно на фото с места ДТП, от удара съехали в кювет, у «Шкоды» сильно поврежден правый бок.

    Фото: 47News
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    В результате аварии травмы получили 72-летняя женщина и 7-летняя девочка, которые ехали пассажирками в «Шкоде». Пенсионерку госпитализировали в удовлетворительном состоянии, первоклассницу — в состоянии средней тяжести. В отношении водителя «Фабии» составили административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Ранее она привлекалась за нарушения ПДД дважды, оба штрафа оплачены.

    Фото: 47News
    Фото: 47News

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