Пенсионерка не пропустила под Петербургом встречную «Тойоту» и отправила в больницу 7-летнюю девочку

Неудачный маневр пожилой автомобилистки в Ломоносовском районе Ленобласти закончился ДТП с двумя пострадавшими. В больнице оказались ее пассажирки: пенсионерка и ребенок.
Авария произошла накануне в полдень на 67-м километре дороги «Петербург — Ручьи», сообщает 31 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 68-летняя петербурженка, двигаясь на автомобиле Skoda Fabia со стороны поселка Лебяжье в направлении Соснового Бора, повернула налево, не пропустив встречную Toyota Camry под управлением 38-летней жительницы Ленобласти и столкнулась с ней. Обе машины, как видно на фото с места ДТП, от удара съехали в кювет, у «Шкоды» сильно поврежден правый бок.
В результате аварии травмы получили 72-летняя женщина и 7-летняя девочка, которые ехали пассажирками в «Шкоде». Пенсионерку госпитализировали в удовлетворительном состоянии, первоклассницу — в состоянии средней тяжести. В отношении водителя «Фабии» составили административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Ранее она привлекалась за нарушения ПДД дважды, оба штрафа оплачены.