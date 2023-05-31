Школьник выбежал на дорогу в Волхове и оказался в больнице

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Волховском районе Ленобласти, в котором пострадал подросток. Его появление оказалось неожиданностью для водителя автомобиля.



Как сообщает ГУ МВД региона 31 мая, ребенка сбили накануне около пяти вечера у дома 45 по проспекту Державина в Волхове. 36-летняя местная жительница на Chevrolet Spark не успела остановиться перед 12-летним мальчиком, который внезапно выбежал на проезжую часть. Подросток был без сопровождения родителей.

В результате ДТП шестиклассник получил травму головы и сотрясение, его увезли в больницу в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка. Автомобилистка за нарушения ПДД привлекалась дважды, оба раза — за нарушения правил перевозки детей. Оба штрафа оплачены.