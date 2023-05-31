    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, зап

    761мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.69eur86.51

    Школьник выбежал на дорогу в Волхове и оказался в больнице

    653
    обсудить

    Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Волховском районе Ленобласти, в котором пострадал подросток. Его появление оказалось неожиданностью для водителя автомобиля.

    Как сообщает ГУ МВД региона 31 мая, ребенка сбили накануне около пяти вечера у дома 45 по проспекту Державина в Волхове. 36-летняя местная жительница на Chevrolet Spark не успела остановиться перед 12-летним мальчиком, который внезапно выбежал на проезжую часть. Подросток был без сопровождения родителей.

    В результате ДТП шестиклассник получил травму головы и сотрясение, его увезли в больницу в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка. Автомобилистка за нарушения ПДД привлекалась дважды, оба раза — за нарушения правил перевозки детей. Оба штрафа оплачены.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Ленинградская областьДТПДТП с пешеходомДТП с детьми
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close