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    Кино

    Минкульт обновил экспертные советы по кино. Ушли Учитель и Федорченко, пришли представители РПЦ

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    Министерство культуры выложило на сайте приказ от 26 мая, в котором утверждаются экспертные советы по отбору проектов, представленных организациями кинематографии, претендующими на государственную поддержку в виде субсидий на производство национальных фильмов.

    Как заметили Ведомости, из состава совета по отбору дебютных авторских и экспериментальных игровых фильмов, фильмов социально значимой тематики выведены представители онлайн кинотеатров, а также режиссеры Алексей Учитель, Владимир Хотиненко и Алексей Федорченко.

    При этом, в состав совета по отбору проектов для детей и юношества включили, среди прочих, протоиерея Дмитрия Рощина, священника и проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филиппа Ильяшенко и актера Дмитрия Певцова. Последний в 2021 году предлагал добавить в советы представителей конфессий.

    Функция экспертных советов — отбор заявок кинематографистов на получение господдержки.

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