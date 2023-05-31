Минкульт обновил экспертные советы по кино. Ушли Учитель и Федорченко, пришли представители РПЦ

Министерство культуры выложило на сайте приказ от 26 мая, в котором утверждаются экспертные советы по отбору проектов, представленных организациями кинематографии, претендующими на государственную поддержку в виде субсидий на производство национальных фильмов.



Как заметили Ведомости, из состава совета по отбору дебютных авторских и экспериментальных игровых фильмов, фильмов социально значимой тематики выведены представители онлайн кинотеатров, а также режиссеры Алексей Учитель, Владимир Хотиненко и Алексей Федорченко.

