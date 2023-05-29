Мальчик в Ачинске выпал с пятого этажа, потянувшись за игрушкой. Его младшего брата изъяли из семьи

В городе Ачинск в Красноярском крае четырехлетний малыш выпал с пятого этажа. За его жизнь борются врачи. Об этом 29 мая сообщает NGS24.RU.



Известно, что трагедия произошла накануне. Взрослые выпили и заснули. В это время мальчик залез на подоконник и сумел открыть окно. В какой-то момент у него упали игрушки, он потянулся за ними, чтобы поймать, и выпал сам.



Внимание на случившееся обратили соседи. Они вызвали скорую и рассказали обо всем родителям. Ребенка доставили в больницу.



Семья не состоит на учете, жалоб от соседей не поступало. Глава семьи работает сварщиком, а его жена — домохозяйка. Как сообщили в СК региона, после произошедшего органы опеки изъяли младшего ребенка и поместили в Дом малютки.

