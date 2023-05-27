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    Рэперше Асе Ализаде грозит депортация в Россию из Турции. В ее клипах нашли пропаганду наркотиков

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    Рэпершу Асю Ализаде, которая выступает под псевдонимом ALIZADE, задержали в Турции за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах. Об этом 27 мая сообщает газета Cumhuriyet.

    Исполнительницу освободили после дачи показаний. После этого артистку доставили в центр депортации, предположительно, для выдворения из страны.

    Известно, что в одном из роликов рэперша упомянула название растительного наркотика на английском языке.

    Ася Ализаде родилась в Азербайджане, но в детстве вместе с семьей переехала в Москву. После начала спецоперации уехала из России в Турцию. Там девушка начала исполнять рэп на турецком и стала успешной артисткой.

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