Рэперше Асе Ализаде грозит депортация в Россию из Турции. В ее клипах нашли пропаганду наркотиков

Рэпершу Асю Ализаде, которая выступает под псевдонимом ALIZADE, задержали в Турции за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах. Об этом 27 мая сообщает газета Cumhuriyet.

Исполнительницу освободили после дачи показаний. После этого артистку доставили в центр депортации, предположительно, для выдворения из страны.

Известно, что в одном из роликов рэперша упомянула название растительного наркотика на английском языке.

Ася Ализаде родилась в Азербайджане, но в детстве вместе с семьей переехала в Москву. После начала спецоперации уехала из России в Турцию. Там девушка начала исполнять рэп на турецком и стала успешной артисткой.