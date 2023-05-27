ДК Моряков приглашает в «путешествие с размытой картой» по непарадным помещениям заброшки

В заброшенном ДК Моряков на Гутуевском острове стартует очередная выставка-событие: персональный проект участника «Север 7» Ивана Чемакина.
Кураторы называют «БШдкМ» (таково название проекта) игровым маршрутом по заброшенному ДК, насыщенному символами постсоветского прошлого (именно так). По словам организаторов, этот маршрут по старому ДК должен заставить зрителя «ощутить материальность и микроскопичность его истинной жизни». Проект-инсталляций-путешествие будет полностью проходить по непарадным помещениям ДК: коридорам, гримёркам, кладовым, подсобкам. Куратор Лиза Цикаришвили называет этот метод Чемакина «продольным разрезом» — но можно назвать и азартным путешествием в соседний двор из детства. Тем более что обещают постсоветскую ностальгию.
Учитывая антураж — действительно мощную «заброшку» ДК Моряков, можно сказать, что любой арт-проект там станет событием — просто потому что в пустых коридорах и огромном помещении за сценой интересно гулять. Много подобных сооружений выглядят неуклюже из-за косметических подновлений без отрыва от эксплуатации или из-за капитальной реконструкции. А вот «трушная» заброшка такого масштаба с инсталляцией в придачу — неплохой повод выбраться на Гутуевский остров на рубеже весны и лета.
Проект Ивана Чемакина «БШдкМ» вы сможете застать в ДК Моряков на Гутуевском острове с 28 мая по 4 июня 2023.
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Анастасия Семенович