От розового до небесно-голубого. Самый модный педикюр на лето — 2023

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Лето на носу — вы уже надели босоножки или сандалии? А педикюр сделали? Если только собираетесь, советуем заранее определиться с цветом. В тренде — нежные оттенки, но и от яркости отказываться не стоит: неоновые лаки выгодно подчеркнут загар. Как сделать самый модный педикюр на лето, рассказывают коллеги из Marie Claire.

Розовые оттенки

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Можете выбрать как нежные, так и яркие или неоновые оттенки розового. Присмотритесь к оттенкам мадженты. Это цвет 2023 года, который у экспертов ассоциируется с «единством природы и технологий». Такой лак точно будет привлекать внимание к ногам и открытой обуви.

Молочные оттенки

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Светлые оттенки всегда выгодно подчеркивают загар, поэтому нюдовые и молочные цвета лака — лучший вариант на лето, если вы не любите слишком яркий педикюр. К тому же если ногти покрыты таким цветом, то, когда они отрастут, окружающим будет меньше заметны несовершенства покрытия.

Зеленые оттенки

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Мятный, болотный, изумрудный — этим летом в моде все оттенки зеленого. Такой педикюр всегда смотрится необычно, но при этом не выглядит вычурным. Тем, кто будет проводить лето в городе, особенно понравится бирюзовый лак, напоминающий о морском бризе и соленой воде.

Небесно-голубой лак

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Еще один оттенок, который будет выгодно подчеркивать загар и всегда напоминать о ясном небе в солнечный день. Цвет выглядит нежно и романтично, подойдет к любой открытой обуви и к любому образу. Синие оттенки

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Синий лак — один из главных летних трендов и для маникюра, и для педикюра. Летом можно выбрать не только ярко-синий, но и более темные, глубокие тона, которые будут напоминать о море и волнах. Лаванда

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Еще один трендовый цвет этого лета, который будет хорошо смотреться на ногах. Оттенок можно выбирать по настроению: более холодный лавандовый выглядит свежо и необычно, а более теплый — придаст образу легкости и романтики.

Яркий дизайн

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Тем, кто не боится экспериментов, стоит попробовать дизайн на ногтях. Сейчас в моде цветы, узоры, сочетание неонового и черного, смайлики. Вы также можете попробовать накрасить ногти на ногах разными цветами — педикюр будет выглядеть по-летнему ярко. Оттенки красного

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Этот цвет, пожалуй, чаще всего встречается на ногах. Красный — вечная классика. У каждой из нас есть свой любимый тон, но самые популярные в этом сезоне: алый красный, идеальный классический красный, а также глубокий и темный. Идеально-белый

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Белый цвет никогда не выходил из нейл-трендов, и особенно он популярен летом. Это цвет чистоты и безупречности, легкости. Но с ним нужна идеальная форма ногтей и точность нанесения — только тогда вы добьетесь вау-эффекта.

Классический черный

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Еще одна современная классика, которая актуальна в любое время года. Черный всегда выглядит уместно и добавляет образу одновременно и элегантности, и дерзости. Если хотите экспериментов, попросите мастера покрыть черный сверху светоотражающим топом — получите матовый эффект.

