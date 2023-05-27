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    От розового до небесно-голубого. Самый модный педикюр на лето — 2023

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    1 комментарий
    Фото: Adobe Stock
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    Лето на носу — вы уже надели босоножки или сандалии? А педикюр сделали? Если только собираетесь, советуем заранее определиться с цветом. В тренде — нежные оттенки, но и от яркости отказываться не стоит: неоновые лаки выгодно подчеркнут загар. Как сделать самый модный педикюр на лето, рассказывают коллеги из Marie Claire.

    Розовые оттенки

    Фото: Adobe Stock
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    Можете выбрать как нежные, так и яркие или неоновые оттенки розового. Присмотритесь к оттенкам мадженты. Это цвет 2023 года, который у экспертов ассоциируется с «единством природы и технологий». Такой лак точно будет привлекать внимание к ногам и открытой обуви.

    Молочные оттенки

    Фото: Adobe Stock
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    Светлые оттенки всегда выгодно подчеркивают загар, поэтому нюдовые и молочные цвета лака — лучший вариант на лето, если вы не любите слишком яркий педикюр. К тому же если ногти покрыты таким цветом, то, когда они отрастут, окружающим будет меньше заметны несовершенства покрытия.

    Зеленые оттенки

    Фото: Adobe Stock
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    Мятный, болотный, изумрудный — этим летом в моде все оттенки зеленого. Такой педикюр всегда смотрится необычно, но при этом не выглядит вычурным. Тем, кто будет проводить лето в городе, особенно понравится бирюзовый лак, напоминающий о морском бризе и соленой воде.

    Небесно-голубой лак

    Фото: Adobe Stock
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    Еще один оттенок, который будет выгодно подчеркивать загар и всегда напоминать о ясном небе в солнечный день. Цвет выглядит нежно и романтично, подойдет к любой открытой обуви и к любому образу.

    Синие оттенки

    Фото: Adobe Stock
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    Синий лак — один из главных летних трендов и для маникюра, и для педикюра. Летом можно выбрать не только ярко-синий, но и более темные, глубокие тона, которые будут напоминать о море и волнах.

    Лаванда

    Фото: Adobe Stock
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    Еще один трендовый цвет этого лета, который будет хорошо смотреться на ногах. Оттенок можно выбирать по настроению: более холодный лавандовый выглядит свежо и необычно, а более теплый — придаст образу легкости и романтики.

    Яркий дизайн

    Фото: Adobe Stock
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    Тем, кто не боится экспериментов, стоит попробовать дизайн на ногтях. Сейчас в моде цветы, узоры, сочетание неонового и черного, смайлики. Вы также можете попробовать накрасить ногти на ногах разными цветами — педикюр будет выглядеть по-летнему ярко.

    Оттенки красного

    Фото: Adobe Stock
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    Этот цвет, пожалуй, чаще всего встречается на ногах. Красный — вечная классика. У каждой из нас есть свой любимый тон, но самые популярные в этом сезоне: алый красный, идеальный классический красный, а также глубокий и темный.

    Идеально-белый

    Фото: Adobe Stock
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    Белый цвет никогда не выходил из нейл-трендов, и особенно он популярен летом. Это цвет чистоты и безупречности, легкости. Но с ним нужна идеальная форма ногтей и точность нанесения — только тогда вы добьетесь вау-эффекта.

    Классический черный

    Фото: Adobe Stock
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    Еще одна современная классика, которая актуальна в любое время года. Черный всегда выглядит уместно и добавляет образу одновременно и элегантности, и дерзости. Если хотите экспериментов, попросите мастера покрыть черный сверху светоотражающим топом — получите матовый эффект.

    Фото: Adobe Stock
    Фото: Adobe Stock
    Фото: Adobe Stock
    Фото: Adobe Stock
    Фото: Adobe Stock
    Фото: Adobe Stock
    Фото: Adobe Stock
    Фото: Adobe Stock
    Фото: Adobe Stock
    Фото: Adobe Stock
    Фото: Adobe Stock

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    Комментарии 1

    Гость27 Мая 2023 в 19:44
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