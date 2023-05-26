В Москве убийцу 8-летней Насти Муравьёвой приговорили к пожизненному

Мосгорсуд назначил максимальный срок Виталию Бережному, которого присяжные признали виновным в сопряжённом с изнасилованием убийстве ребёнка. После задержания он рассказывал, как душил и прятал, а потом взял свои слова назад.



К пожизненному сроку в колонии особого режима Бережного приговорили 26 мая, сообщает Следственный комитет России. Ему вменяли похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство.



Дело Бережного суд присяжных слушал дважды. Первый раз в Тюмени, где была убита девочка. Заседателей распустили за нарушение тайны совещательной комнаты. До оглашения вердикта информация о нём просочилась в соцсети.

