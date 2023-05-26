В Москве убийцу 8-летней Насти Муравьёвой приговорили к пожизненному

Мосгорсуд назначил максимальный срок Виталию Бережному, которого присяжные признали виновным в сопряжённом с изнасилованием убийстве ребёнка. После задержания он рассказывал, как душил и прятал, а потом взял свои слова назад.
К пожизненному сроку в колонии особого режима Бережного приговорили 26 мая, сообщает Следственный комитет России. Ему вменяли похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство.
Дело Бережного суд присяжных слушал дважды. Первый раз в Тюмени, где была убита девочка. Заседателей распустили за нарушение тайны совещательной комнаты. До оглашения вердикта информация о нём просочилась в соцсети.
Разбирательство начали заново в Москве. 22 мая СК сообщил, что присяжные признали Бережного виновным.
Во время следствия 40-летний мебельщик с прошлым в спецназе рассказывал, как заманил девочку в квартиру, связал скотчем и надругался. Тело, как говорил, прятал в холодильнике несколько дней, после упаковал в коробку, пакеты и спрятал на берегу озера Оброчное.
Через полгода заявил, что признался под током. Отрицал в том числе употребление наркотиков.
8-летняя Настя Муравьёва пропала 30 июня 2021 года в Тюмени. Жители, волонтёры и правоохранительные органы искали её полтора месяца. Нашли 19 августа у ближайшего к её дому озера в коробке, с заклеенным ртом и связанными руками.
Следствие установило, что Бережной спрятал тело на берегу за два дня до этого. Согласно материалам дела, в день убийства мужчина был в состоянии наркотического опьянения, девочку до этого он не знал.