Нарушили тайну. Присяжных по делу об убийстве Насти Муравьевой распустили

Тюменский областной суд распустил коллегию присяжных заседателей по делу Виталия Бережного, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. Об этом 28 июля пишет 72.RU со ссылкой на пресс-службу судов.



«Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты», — заявили там. Дело в том, что в СМИ, соцсетях и мессенджерах появилась информация о якобы состоявшемся вердикте присяжных, однако в судебном заседании он оглашен не был.