    Пробки

    5/10

    usd60.22eur61
    ДТП на НевскомШтаб по реновацииПолиция ищет опасного беглецаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Нарушили тайну. Присяжных по делу об убийстве Насти Муравьевой распустили

    4706
    1 комментарий

    Тюменский областной суд распустил коллегию присяжных заседателей по делу Виталия Бережного, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. Об этом 28 июля пишет 72.RU со ссылкой на пресс-службу судов.

    «Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты», — заявили там. Дело в том, что в СМИ, соцсетях и мессенджерах появилась информация о якобы состоявшемся вердикте присяжных, однако в судебном заседании он оглашен не был.

    «Вердикт коллегии признан несостоявшимся. Теперь рассмотрение уголовного дела начнется с самого начала», — добавили в пресс-службе.

    Ранее Виталий Бережной в ходе судебного заседания заявил, что не причастен к преступлению, а признания из него выбили пытками. В частности, мужчина утверждал, что оперативники применяли ток для того, чтобы добиться от него признания вины.

    30 июня 2021 года Настя Муравьева ушла из дома в Тюмени и пропала без вести. Её искали по всему городу. 19 августа тело ребенка нашли на берегу Оброчного озера в 2,5 км от дома. Руки Насти были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.

    Обвиняемого в убийстве, 40-летнего Виталия Бережного, суд отправил в СИЗО. На допросе он рассказал, что встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, изнасиловал и задушил. Тело он несколько дней хранил в холодильнике.

    Установлено, что Бережной в 2008–2011 годах работал в правоохранительных органах помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Нягани. В Тюмень он переехал в 2015 году. С середины июня 2021 года жил на съемной квартире неподалеку от дома Насти.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close