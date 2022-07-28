Нарушили тайну. Присяжных по делу об убийстве Насти Муравьевой распустили

Тюменский областной суд распустил коллегию присяжных заседателей по делу Виталия Бережного, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. Об этом 28 июля пишет 72.RU со ссылкой на пресс-службу судов.
«Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты», — заявили там. Дело в том, что в СМИ, соцсетях и мессенджерах появилась информация о якобы состоявшемся вердикте присяжных, однако в судебном заседании он оглашен не был.
«Вердикт коллегии признан несостоявшимся. Теперь рассмотрение уголовного дела начнется с самого начала», — добавили в пресс-службе.
Ранее Виталий Бережной в ходе судебного заседания заявил, что не причастен к преступлению, а признания из него выбили пытками. В частности, мужчина утверждал, что оперативники применяли ток для того, чтобы добиться от него признания вины.