Следствие просит суд заключить под стражу 40-летнего жителя Тюмени Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой. Ему планируют предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием, сообщает 26 августа пресс-служба СК России.
На допросе Бережной дал признательные показания. По словам мужчины, в день убийства он находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Подозреваемый рассказал, что встретил Настю на лестничной площадке и заманил её в квартиру, где связал скотчем, изнасиловал, а затем задушил.
Тело он спрятал в холодильник. Через несколько дней мужчина взял на работе коробку, куда упаковал убитую, и для герметичности положил её в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. Всё это он спрятал в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где погибшую и нашли поисковики. Полную картину произошедшего установят с помощью экспертиз.
Автор: Следственный комитет России
Следователи выяснили, что в 2008–2011 годах Бережной работал в правоохранительных органах помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Нягань. В Тюмень он переехал в 2015 году. С середины июня 2021 года жил на съемной квартире неподалеку от дома Насти.