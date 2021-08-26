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«Изнасиловал и задушил, а тело хранил в холодильнике». Стали известны страшные подробности убийства девочки в Тюмени

СК рассказал подробности убийства восьмилетней девочки в Тюмени

Следствие просит суд заключить под стражу 40-летнего жителя Тюмени Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой. Ему планируют предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием, сообщает 26 августа пресс-служба СК России.

На допросе Бережной дал признательные показания. По словам мужчины, в день убийства он находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Подозреваемый рассказал, что встретил Настю на лестничной площадке и заманил её в квартиру, где связал скотчем, изнасиловал, а затем задушил.

Тело он спрятал в холодильник. Через несколько дней мужчина взял на работе коробку, куда упаковал убитую, и для герметичности положил её в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. Всё это он спрятал в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где погибшую и нашли поисковики. Полную картину произошедшего установят с помощью экспертиз.

Автор: Следственный комитет России

Следователи выяснили, что в 2008–2011 годах Бережной работал в правоохранительных органах помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Нягань. В Тюмень он переехал в 2015 году. С середины июня 2021 года жил на съемной квартире неподалеку от дома Насти.

Настя Муравьева ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Ее искали по всему городу. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов. 19 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное в 2,5 км от дома. Руки девочки были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.

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