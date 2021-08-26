Следствие просит суд заключить под стражу 40-летнего жителя Тюмени Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой. Ему планируют предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием, сообщает 26 августа пресс-служба СК России. На допросе Бережной дал признательные показания. По словам мужчины, в день убийства он находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Подозреваемый рассказал, что встретил Настю на лестничной площадке и заманил её в квартиру, где связал скотчем, изнасиловал, а затем задушил.



Тело он спрятал в холодильник. Через несколько дней мужчина взял на работе коробку, куда упаковал убитую, и для герметичности положил её в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. Всё это он спрятал в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где погибшую и нашли поисковики. Полную картину произошедшего установят с помощью экспертиз.



Автор: Следственный комитет России