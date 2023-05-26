ЦБ анонсировал повышение первоначального взноса по ипотеке

С 1 июня минимальная ставка по первому взносу вырастет до 20 %, а с 1 января 2024 года составит 30 %. Такое решение анонсировал Банк России 26 мая.
Изменения не коснутся ипотеки с господдержкой, первоначальный взнос по которой сейчас составляет минимум 15 % от стоимости жилья.
На данный момент сумма первого взноса составляет всего 10 % от стоимости жилья. Это не устраивает Центробанк из-за того, что в России появляется много высокорискованных ипотечных кредитов, которые предоставляют заемщикам с низким первоначальным взносом и высоким уровнем финансовой нагрузки.
К тому же с 30 мая все банки, выдающие ипотеку по ставкам ниже рыночных, будут обязаны формировать дополнительные резервы из собственных средств. Обязанность на банки будет возложена только по тем кредитам, которые были выданы после 15 марта 2023 года.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что по итогам первого квартала 2023 года средняя ставка по ипотеке составила 8,18 % годовых. Банк России начал борьбу с «околонулевыми» программами от застройщиков.