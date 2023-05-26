ЦБ анонсировал повышение первоначального взноса по ипотеке

С 1 июня минимальная ставка по первому взносу вырастет до 20 %, а с 1 января 2024 года составит 30 %. Такое решение анонсировал Банк России 26 мая.



Изменения не коснутся ипотеки с господдержкой, первоначальный взнос по которой сейчас составляет минимум 15 % от стоимости жилья.



На данный момент сумма первого взноса составляет всего 10 % от стоимости жилья. Это не устраивает Центробанк из-за того, что в России появляется много высокорискованных ипотечных кредитов, которые предоставляют заемщикам с низким первоначальным взносом и высоким уровнем финансовой нагрузки.

