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    Таксист сбил второклассника на пешеходном переходе в Тихвине

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    Ребенок пострадал в ДТП в Тихвинском районе Ленобласти вечером 25 мая. Он попал под колеса такси, переходя дорогу на красный свет.

    Наезд произошел в 18:46 у дома 10 по Вокзальной улице Тихвина, стало известно «Фонтанке» 26 мая. 61-летний водитель такси следовал на автомобиле Datsun по Вокзальной в сторону Чернышевской улицы и на пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика. Второклассник переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

    В результате ребенка с переломом ноги, ушибами и ссадинами увезли в больницу в состоянии средней тяжести. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

    Водитель автомобиля за 2022–2023 годы привлекался к ответственности за нарушения ПДД четыре раза. Автомобиль же принадлежит 32-летнему жителю Кирова.

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