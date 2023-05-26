Таксист сбил второклассника на пешеходном переходе в Тихвине

Ребенок пострадал в ДТП в Тихвинском районе Ленобласти вечером 25 мая. Он попал под колеса такси, переходя дорогу на красный свет.



Наезд произошел в 18:46 у дома 10 по Вокзальной улице Тихвина, стало известно «Фонтанке» 26 мая. 61-летний водитель такси следовал на автомобиле Datsun по Вокзальной в сторону Чернышевской улицы и на пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика. Второклассник переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ребенка с переломом ноги, ушибами и ссадинами увезли в больницу в состоянии средней тяжести. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.