Бренд бандитского Петербурга Кулибаба просит присяжных судить его за убийства прошлых лет

Уголовное дело Владимира Кулибабы и бизнесменов, которых следствие считает членами его банды, зарегистрировано Санкт-Петербургским городским судом. Обвиняемые хотят услышать вердикт присяжных.

«Суду заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных. Материалы дела переданы судье», — сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербурга Кулибабе вменяют организацию убийств и покушений, а также руководство бандой. Участниками видят бизнесменов Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, оба, согласно материалам, не остались в стороне от покушений и убийств.



Предпринимателей брали при поддержке бойцов СОБРа в декабре 2021 года. Поначалу предъявили расстрел двух человек на улице Фрунзе 16 августа 1993-го. По этому же делу заочно арестован ещё один товарищ Кулибабы. Позже список разросся. У следствия есть основания полагать, что Кулибабе есть что рассказать, в том числе о демонстративной ликвидации чрезвычайно заметного петербургского политика Виктора Новосёлова и устранении депутата Госдумы Марка Горячёва в 1990-х.



Следствие уверено, что последнего расчленили и утопили в Финском заливе по команде известного в прошлом преступного авторитета Константина Яковлева по прозвищу Могила, Кулибабу называют его замом по деликатным вопросам.



«Фонтанка» рассказывала, что дело дошло до экс-помощника замминистра МВД Скворцова, который в ту эпоху входил в тот же клан, затем подняли осколки резни на кладбищенском рынке.

