Бренд бандитского Петербурга Кулибаба просит присяжных судить его за убийства прошлых лет

Уголовное дело Владимира Кулибабы и бизнесменов, которых следствие считает членами его банды, зарегистрировано Санкт-Петербургским городским судом. Обвиняемые хотят услышать вердикт присяжных.
«Суду заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных. Материалы дела переданы судье», — сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербурга Кулибабе вменяют организацию убийств и покушений, а также руководство бандой. Участниками видят бизнесменов Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, оба, согласно материалам, не остались в стороне от покушений и убийств.
Предпринимателей брали при поддержке бойцов СОБРа в декабре 2021 года. Поначалу предъявили расстрел двух человек на улице Фрунзе 16 августа 1993-го. По этому же делу заочно арестован ещё один товарищ Кулибабы. Позже список разросся. У следствия есть основания полагать, что Кулибабе есть что рассказать, в том числе о демонстративной ликвидации чрезвычайно заметного петербургского политика Виктора Новосёлова и устранении депутата Госдумы Марка Горячёва в 1990-х.
Следствие уверено, что последнего расчленили и утопили в Финском заливе по команде известного в прошлом преступного авторитета Константина Яковлева по прозвищу Могила, Кулибабу называют его замом по деликатным вопросам.
«Фонтанка» рассказывала, что дело дошло до экс-помощника замминистра МВД Скворцова, который в ту эпоху входил в тот же клан, затем подняли осколки резни на кладбищенском рынке.
Кулибаба вину не признаёт и просит не делать из него легенду криминального мира. Защита настаивает на его невиновности и безупречной нравственности. О вероятности обратиться к присяжным говорили на стадии знакомства с 18 томами дела. Формат знаком: в 2012 году коллегия признала его невиновным в организации убийства гендиректора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля.