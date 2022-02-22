Старого товарища Кулибабы заочно арестовали. Без него — некомплект

Марат Аристов, обвиняемый в убийстве 28-летней давности, заочно арестован 22 февраля Октябрьским районным судом. Мера пресечения будет «активирована» сразу же, как только фигуранта задержат на территории России или экстрадируют на родину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

13 декабря Аристову заочно предъявили обвинение, сперва объявив в федеральный розыск. С 19 января бывшего петербуржца ищут уже по всему миру. Его предполагаемый подельник — директор ООО «Восход Нева» Владимир Карпинский — в СИЗО полтора месяца. Там же находятся вероятный заказчик — Владимир Кулибаба, а также «извозчик» Анатолий Мотыль. По версии следствия, 28 лет назад Кулибаба из личных неприязненных отношений решил убить С. и У., и их расстреляли предполагаемые исполнители Аристов и Карпинский. Предположительно в задачи Мотыля входило доставить убийц к месту преступления и затем увезти.