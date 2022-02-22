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Старого товарища Кулибабы заочно арестовали. Без него — некомплект

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Марат Аристов, обвиняемый в убийстве 28-летней давности, заочно арестован 22 февраля Октябрьским районным судом. Мера пресечения будет «активирована» сразу же, как только фигуранта задержат на территории России или экстрадируют на родину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

13 декабря Аристову заочно предъявили обвинение, сперва объявив в федеральный розыск. С 19 января бывшего петербуржца ищут уже по всему миру. Его предполагаемый подельник — директор ООО «Восход Нева» Владимир Карпинский — в СИЗО полтора месяца. Там же находятся вероятный заказчик — Владимир Кулибаба, а также «извозчик» Анатолий Мотыль. По версии следствия, 28 лет назад Кулибаба из личных неприязненных отношений решил убить С. и У., и их расстреляли предполагаемые исполнители Аристов и Карпинский. Предположительно в задачи Мотыля входило доставить убийц к месту преступления и затем увезти.

«Фонтанка» писала, что героя «Бандитского Петербурга» задержали 7 декабря. Сообщалось, что в СК Кулибабу отвезли для того, чтобы расспросить по делу об убийстве 1993 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погиб Игорь Савин (Кувалда). Он был близок к авторитетному предпринимателю Константину Яковлеву (застрелен в Москве в 2003 году). В 1993 году Кувалда занимался контрактом на партии водки на 877 тысяч долларов. Однако деньги он решил ни с кем не делить, что привело к конфликту с Яковлевым.

Позже стало известно, что вместе с Кулибабой задержаны двое бизнесменов. Первый — Владимир Карпинский, директор ООО «Восход Нева», второй — Анатолий Мотыль, директор ООО «Мейджик Меню». Предпринимателей брали при поддержке бойцов СОБРа.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Клаустрофобик
Смотришь Совбез РФ вчера и думаешь,а на фига этих преступников ловить,вот они,не прячуться.
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