Петербургская пенсионерка недосчиталась имущества и указала на частную сиделку, съехавшую год назад

Два месяца пожилая петербурженка ждала, прежде чем обратиться в полицию по поводу пропавшего имущества. В причастности она подозревает сиделку.



О своей беде 72-летняя горожанка рассказала прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 25 мая. По словам женщины, в марте она обнаружила, что из ее квартиры на Товарищеском проспекте пропали памятные ей вещи. Сумму ущерба она оценила в 300 тысяч рублей.



Женщина также рассказала, что с ней жила частная сиделка — правда, с 2020 по 2022 год, то есть съехала за год до того, как пенсионерка обнаружила пропажу.

