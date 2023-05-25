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    Петербургская пенсионерка недосчиталась имущества и указала на частную сиделку, съехавшую год назад

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    Два месяца пожилая петербурженка ждала, прежде чем обратиться в полицию по поводу пропавшего имущества. В причастности она подозревает сиделку.

    О своей беде 72-летняя горожанка рассказала прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 25 мая. По словам женщины, в марте она обнаружила, что из ее квартиры на Товарищеском проспекте пропали памятные ей вещи. Сумму ущерба она оценила в 300 тысяч рублей.

    Женщина также рассказала, что с ней жила частная сиделка — правда, с 2020 по 2022 год, то есть съехала за год до того, как пенсионерка обнаружила пропажу.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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