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    Масштабный пожар в Одинцово: с открытым горением справились только к утру

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    Почти сто человек участвовали в тушении пожара в городском округе Одинцово в Подмосковье. Работали всю ночь 25 мая. Никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

    МЧС России

    Сигнал о ЧП на улице Внуковская, 11, поступил вчера в в 22:39. «Фонтанка» показывала, как мощно загорелся строительный рынок. За ночь огонь охватил ещё больше — 1 800 квадратных метров площади. Тушили по второму номеру сложности, только к 1:54 его удалось локализовать.

    В 3:55 огнеборцы ликвидировали открытое горение. После этого обычно ещё некоторое время ведётся проливка и разборка завалов.

    «Привлекаемые силы и средства: 31 единица техники, 96 человек, в том числе от МЧС России 14 единиц техники, 46 человек», — отмечается в сообщении.

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