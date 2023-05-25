Масштабный пожар в Одинцово: с открытым горением справились только к утру

Почти сто человек участвовали в тушении пожара в городском округе Одинцово в Подмосковье. Работали всю ночь 25 мая. Никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Московской области.
Сигнал о ЧП на улице Внуковская, 11, поступил вчера в в 22:39. «Фонтанка» показывала, как мощно загорелся строительный рынок. За ночь огонь охватил ещё больше — 1 800 квадратных метров площади. Тушили по второму номеру сложности, только к 1:54 его удалось локализовать.
В 3:55 огнеборцы ликвидировали открытое горение. После этого обычно ещё некоторое время ведётся проливка и разборка завалов.
«Привлекаемые силы и средства: 31 единица техники, 96 человек, в том числе от МЧС России 14 единиц техники, 46 человек», — отмечается в сообщении.