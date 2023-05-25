Слышны звуки взрывов. Пожар тушат на рынке в подмосковном Одинцово

Торговые павильоны тушат в подмосковном Одинцово в ночь на четверг. Об этом 25 мая говорится в Telegram-канале МЧС России.
Пожар занял площадь в 500 «квадратов» на улице Внуковская.
«Ликвидация пожара осложнена высокой пожарной загрузкой. В тушении задействовано более 85 человек и 27 единиц техники», — уточнили в ведомстве.
По данным некоторых Telegram-каналов, местные жители сообщают о сильном задымлении в районе пожара. Чувствуется запах гари, слышны звуки взрывов.
Предварительно известно, что пострадавших нет. Горит строительный рынок.