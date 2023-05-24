Музей истории Петербурга расскажет о египетском влиянии на город

На выставке в Невской куртине Петропавловской крепости вы увидите вещи из собственного собрания музея и других музейных и частных коллекций города, которые сложатся в рассказ о влиянии древней цивилизации на облик, культуру и науку Петербурга.

После похода Наполеона в Египет на рубеже XVIII — XIX веков египтомания охватила всю Европу, и Россия не стала исключением. Знакомство с памятниками, непохожими на привычные образцы римской и греческой Античности, миром иероглифов, обелисков, саркофагов совпало с романтической тягой европейцев к экзотике. В Египет потянулись многочисленные путешественники, а египетские мотивы адаптировали для искусства XIX века. На выставке вы первым делом увидите труды путешественников, в том числе «Путешествие по Египту и Нубии в 1834 — 1835 г.г.» Авраама Норова, изданное в 1840. После него в Египет потянулись русские туристы XIX века. Среди прочего на выставке будет первый том иллюстрированного отчёта о путешествии в Египет цесаревича Николая Александровича, будущего Николая II.

Вы увидите архитектурную графику, запечатлевшую египетские мотивы в знаковых петербургских памятниках — Египетский вестибюль в Павловском дворце, Египетские ворота на въезде в Царское село, «египетский» дом на Захарьевской, 23, Египетский мост и другие. Отдельную витрину кураторы посвятили знаменитым оригинальным египетским сфинксам на Университетской набережной возле Академии художеств. И ещё одну — сфинксам Михаила Шемякина на Воскресенской набережной, которые стали центральной частью Памятника жертвам политических репрессий.

Само собой, на экспозиции будут и предметы декоративно-прикладного искусства, в котором египтомания проявила себя во всей красе. Также вас ждут эскизы костюмов для оперных и балетных постановок, связанных с «египетской» темой: «Аиды», «Дочери фараона», «Египетских ночей», издания поэтов (Ахматовой, Блока и других), которые вдохновлялись египетской «таинственностью» и работы современных художников.



Выставка «Египетские мотивы в истории Петербурга» пройдёт в Невской куртине Петропавловской крепости с 25 мая 2023 по 14 марта 2024. 12+

