ЗакС отказался возвращать слушания по градостроительным вопросам с «удаленки»

Заксобрание Петербурга 24 мая не поддержало предложение вернуть в очный режим публичные слушания по градостроительным вопросам, передает корреспондент «Фонтанки».



Отменить режим «онлайн-слушаний» по градостроительной документации, в частности, по изменениям в генплан города, проектам планировки территории, а также правилам землепользования и застройки предложила фракция «Яблоко» в рамках второго чтения законопроекта, который продлевает такой режим до конца 2023 года.

Как пояснил замглавы фракции Борис Вишневский, в первом чтении необходимость принятия законопроекта объясняли федеральным законодательством (19.12.2022 № 519-ФЗ). Однако этот закон дает регионам право продлить удаленный формат, но не обязывает это делать.