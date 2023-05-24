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    ЗакС отказался возвращать слушания по градостроительным вопросам с «удаленки»

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    Заксобрание Петербурга 24 мая не поддержало предложение вернуть в очный режим публичные слушания по градостроительным вопросам, передает корреспондент «Фонтанки».

    Отменить режим «онлайн-слушаний» по градостроительной документации, в частности, по изменениям в генплан города, проектам планировки территории, а также правилам землепользования и застройки предложила фракция «Яблоко» в рамках второго чтения законопроекта, который продлевает такой режим до конца 2023 года.

    Как пояснил замглавы фракции Борис Вишневский, в первом чтении необходимость принятия законопроекта объясняли федеральным законодательством (19.12.2022 № 519-ФЗ). Однако этот закон дает регионам право продлить удаленный формат, но не обязывает это делать.

    В онлайн слушания по градостроительной документации отправили с началом эпидемии коронавируса. Затем этот режим неоднократно продлевался, каждый раз необходимость объясняли эпидемиологической обстановкой.

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