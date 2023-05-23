Дорожники показали, как расширяют «Скандинавию» в Ленобласти. Там начали укладывать асфальт

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Одновременно на участке «Скандинавии» меняют слабый грунт на болотистых участках, снимают растительный слой, устраивают насыпь и водоотвод, укрепляют откосы и кюветы, устанавливают линии электроснабжения и освещения, сообщает 23 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Для земляных работ завезли более 4,5 миллиона тонн грунта.
В рамках реконструкции на трассе построят четыре новых развязки с подъездами к поселкам Стрельцово, Черкасово, Смирново и Лейпясуо, а также региональными дорогами Огоньки — Стрельцово — Толоконниково и Моховое — Ключевое. Сейчас на них почти закончили строительство четырех путепроводов. Также строители закончили возведение правой части моста через реку Перовка и начали сооружать левую. А в районе поселков Кирилловское, Толоконниково, Черкасово, СНТ «Ручьи» и СНТ «Восход» устанавливают надземные пешеходные переходы — сейчас они находятся в разной степени технической готовности.
Помимо этого, на реконструируемом участке построят более 40 локальных очистных сооружений, на которых сточные воды с проезжей части будут проходить четырехступенчатую фильтрацию от вредных примесей и реагентов. Их общая производительность составит 180 литров в секунду. Вдоль леса смонтируют сетчатое ограждение, чтобы животные не могли выйти на дорогу, а на
Трассу «Скандинавия» реконструируют и расширят с двух до шести полос на участке с