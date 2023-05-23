Лобовая встреча с самосвалом в Волосово стала смертельной для водителя легковой

Смертельное ДТП с участием большегруза произошло утром 23 мая в Волосовском районе Ленобласти. Тело погибшего из машины пришлось вырезать спасателям.
Около 9 часов утра на Терпилицком шоссе в Волосово столкнулись легковой автомобиль FIAT Albea и самосвал Volvo, сообщает 47news со ссылкой на полицию и МЧС. На кадрах с места аварии видно, что обе машины от удара съехали с дороги: грузовик уехал в кювет полностью, а легковая частично осталась на обочине.
Водитель «Фиата» оказался заблокирован в салоне. Спасатели достали мужчину из автомобиля, но прибывшая на место бригада скорой смогла лишь констатировать его смерть.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.