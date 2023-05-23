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    Лобовая встреча с самосвалом в Волосово стала смертельной для водителя легковой

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    Смертельное ДТП с участием большегруза произошло утром 23 мая в Волосовском районе Ленобласти. Тело погибшего из машины пришлось вырезать спасателям.

    Около 9 часов утра на Терпилицком шоссе в Волосово столкнулись легковой автомобиль FIAT Albea и самосвал Volvo, сообщает 47news со ссылкой на полицию и МЧС. На кадрах с места аварии видно, что обе машины от удара съехали с дороги: грузовик уехал в кювет полностью, а легковая частично осталась на обочине.

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    Водитель «Фиата» оказался заблокирован в салоне. Спасатели достали мужчину из автомобиля, но прибывшая на место бригада скорой смогла лишь констатировать его смерть.

    Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

    Фото: «Мегаполис»

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