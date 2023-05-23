В Музее истории религии покажут редкие печатные книги, изданные в эпоху от Ивана Грозного до Петра Великого

Проект «Русская печатная книга от Ивана Грозного до Петра Великого» предлагает взглянуть на непростую историю позднего Средневековья и начала Нового времени через призму кириллического книгопечатания. Вы увидите книги, напечатанные во Львове, Киеве, Вильно, Москве и узнаете, на фоне каких исторических процессов развивалось книгопечатание в этих регионах.

Первые полтора века кириллического книгопечатания в Москве и на Западной Руси (так в музее называют этот регион) пришлись на трудные времена: эпоху Смуты, церковного раскола, русско-польской войны. В Москве книги начали печатать при Иване Грозном, чтобы унифицировать религиозные тексты — и это соответствовало тогдашнему курсу на централизацию. Типографский станок появился в Москве примерно в середине 1550-х годов, в 1552/63 в столице существовала анонимная типография. Специалисты полагают, что именно там могли набраться опыта создатели «Апостола» (1564) — первой датированной печатной книги в России — Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец.

Скорее всего, запустив типографское дело в Москве, они отправились на территорию Речи Посполитой, чтобы распространять кириллическое письмо среди местного православного населения. Пётр Мстиславец основал типографию в Вильно, а Иван Фёдоров организовал типографии во Львове и в Остроге. В Остроге также издали главный труд его жизни — Острожскую Библию.



В качестве ещё одного сильного центра кириллического книгопечатания в музее отмечают типографию Киево-Печёрской Лавры, которая появилась в начале XVII века. Кураторы уточняют, что благодаря серединному положению между «востоком» и «западом» киевская традиция стала особенной и повлияла на эволюцию московской печатной книги. Всего в Фонде открытого хранения «Редкая книга» в Музее истории религии всего более полутора тысяч изданий XV — XVII веков, некоторые из них вы увидите в рамках проекта.

