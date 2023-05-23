В Сибири лосенок прибился к стаду коров из-за запаха молока. Его передали в зоопарк

В Новосибирский зоопарк передали лосенка, которого местный фермер обнаружил среди своих коров. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Минприроды Новосибирской области.
Лосенок возрастом всего 10–12 дней прибился к стаду коров в Болотнинском районе. Его заметил фермер Николай Солодянкин среди своих коров — стал ухаживать за ним и назвал Шатун.
Мужчина обратился в Минприроды. Лосенка приехали осматривать специалисты, которые выяснили, что он здоров, не ранен, но нуждается в молочном вскармливании. Инспектор ведомства обследовал близлежащую территорию и не смог отыскать взрослых особей и следов незаконной охоты.
«Предполагаем, что лосенок проголодался и прибился к стаду коров из-за запаха молока. В таком возрасте он не может быть выпущен в естественную среду обитания, ему необходим должный уход. В этой связи принято решение о передаче животного зоопарку», — рассказал госинспектор Минприроды Александр Плотников.