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    KIA легла на крышу, улетев с «Сортавалы» в Ленобласти. У водителя — тяжелые травмы

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Две серьезные аварии с полетом в кювет и переворотом автомобиля произошли утром 22 мая во Всеволожском и Киришском районах Ленобласти. В первом на федеральной трассе пострадал водитель. Во втором случае помощь потребовалась пассажирке.

    Около 9 часов утра дежурному поступило сообщение о ДТП на 19-м километре автодороги А-121 «Сортавала», возле деревни Агалатово, сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По данным дорожной полиции, водитель легкового автомобиля KIA не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась на крышу. Автомобилиста увезли на скорой в крайне тяжелом состоянии.

    Второе ДТП произошло около 11 часов утра в деревне Березняк Пчевжинского поселения. Легковой автомобиль Peugeot вылетел в кювет и перевернулся. В салоне машины оказалась заблокирована 59-летняя пассажирка, пишет издание со ссылкой на полицию и МЧС Ленобласти. Пострадавшую достали при помощи гидравлического инструмента и передали медикам. Женщину госпитализировали.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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