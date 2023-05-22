KIA легла на крышу, улетев с «Сортавалы» в Ленобласти. У водителя — тяжелые травмы

Две серьезные аварии с полетом в кювет и переворотом автомобиля произошли утром 22 мая во Всеволожском и Киришском районах Ленобласти. В первом на федеральной трассе пострадал водитель. Во втором случае помощь потребовалась пассажирке.
Около 9 часов утра дежурному поступило сообщение о ДТП на 19-м километре автодороги А-121 «Сортавала», возле деревни Агалатово, сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По данным дорожной полиции, водитель легкового автомобиля KIA не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась на крышу. Автомобилиста увезли на скорой в крайне тяжелом состоянии.
Второе ДТП произошло около 11 часов утра в деревне Березняк Пчевжинского поселения. Легковой автомобиль Peugeot вылетел в кювет и перевернулся. В салоне машины оказалась заблокирована 59-летняя пассажирка, пишет издание со ссылкой на полицию и МЧС Ленобласти. Пострадавшую достали при помощи гидравлического инструмента и передали медикам. Женщину госпитализировали.