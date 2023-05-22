В ГИБДД рассказали, как калечатся дети на дорогах Петербурга и области

С января по апрель на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 150 ДТП с участием детей. В обоих регионах показатели детского травматизма в этом году выше, чем в прошлом. В дорожных авариях в общей сложности пострадали 168 детей, еще семеро погибли.

В Петербурге за первые четыре месяца 2023 года зафиксировали 106 ДТП с детьми, рассказал старший инспектор УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Заставский на пресс-конференции в «Интерфаксе» 22 мая. Это на 16 случаев больше, чем за тот же период 2022 года. Травмы получили 115 детей — на 21 ребенка больше, чем годом ранее. К счастью, обошлось без смертей. Год назад за аналогичный период в ДТП погиб один ребенок. Самыми аварийными районами стали Невский и Выборгский, там произошло 13 и 12 ДТП с несовершеннолетними соответственно. А самый большой рост аварийности отмечен в Курортном и Выборгском районах — на 400% (с 1 до 5 ДТП) и 140% (с 5 до 12 ДТП).

Больше половины случаев (56) — это наезды на пешеходов, еще 35 — столкновения транспортных средств. На третьем месте (по 4 случая) идут наезды на велосипедистов и падения пассажиров в транспорте. Соответственно, большинство пострадавших детей — это пешеходы (60 человек) или пассажиры (52 ребенка). Трое получили травмы, передвигаясь на велосипедах. Подавляющее большинство ДТП с детьми случилось по вине водителей, хотя отмечен и рост числа происшествий по собственной неосторожности несовершеннолетних. Первых за 4 месяца было 83, вторых — 23 (на три случая больше, чем год назад), причем 20 из них — это ДТП с пешеходами и один — наезд на велосипедиста. Еще два произошли в общественном транспорте. В случаях с детьми-пассажирами ответственность за большее число ДТП лежит на посторонних водителях (59,6%), хотя и с детьми в салоне ПДД нарушают не намного реже (40,4% аварий).