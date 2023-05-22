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    Пенсионерка влетела в столб на Киевском шоссе. Погибла 93-летняя пассажирка

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    6 комментариев

    Смертельная авария произошла на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленинградской области вечером 21 мая. Две пенсионерки на хэтчбеке улетели с дороги в столб.

    В 21:20 на 96-м километре автодороги Р-23 «Петербург — Псков», в районе Большой Ящеры, 60-летняя петербурженка, двигаясь в сторону Пскова на своем Renault Sandero, при неустановленных обстоятельствах съехала в кювет и врезалась в столб. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 мая.

    В результате 93-летняя пассажирка «Рено» скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля за 2022–2023 годы привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД 7 раз.

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    Комментарии 6

    Гость22 Мая 2023 в 14:24
    В это время идёт плотный трафик дачников в Питер, и обгоняльщики вытесняют встречных на обочину. Скорее всего ей в лоб щёл очередной обгоняльщик по встречке, надо искать виновного. Только в это время всегда куда-то пропадают гаишники с дороги.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 13:24
    Я так понимаю дочь убила мать, прискорбно.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 13:00
    …зачем писать пенсионер или нет? Разве только пенсионеры ДТП устраивают? Фонтанка - вы эйджисты?
    +1−1
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