Пенсионерка влетела в столб на Киевском шоссе. Погибла 93-летняя пассажирка

Смертельная авария произошла на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленинградской области вечером 21 мая. Две пенсионерки на хэтчбеке улетели с дороги в столб.



В 21:20 на 96-м километре автодороги Р-23 «Петербург — Псков», в районе Большой Ящеры, 60-летняя петербурженка, двигаясь в сторону Пскова на своем Renault Sandero, при неустановленных обстоятельствах съехала в кювет и врезалась в столб. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 мая.

В результате 93-летняя пассажирка «Рено» скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля за 2022–2023 годы привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД 7 раз.