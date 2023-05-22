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    Студентка на папином BMW сбила семью в день рождения в Стрельне. Платить более 3 млн будет на свободе

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    15 комментариев

    Петродворцовый районный суд вынес приговор виновнице смертельной аварии в Стрельне. В ближайшие три года не справившаяся с управлением девушка сможет подтянуть теорию.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 22 мая, Алину Скребцову признали виновной нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло гибель человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

    Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
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    Авария случилась год назад в Стрельне. Незадолго до шести вечера «БМВ» со скоростью примерно в 80 км/ч выехал из Школьного переулка на Волхонское шоссе, выскочил на обочину и наехал на припаркованный «Хёндэ» и людей на придомовой территории. «Крета» от удара угодила в «Шкоду», та — в «Рено».

    Прокуратура г. Санкт-Петербурга

    «В результате происшествия пешеход 1950 года рождения от полученных травм скончалась на месте, ещё трое — получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

    «Фонтанка» писала, что погибла 72-летняя женщина, которая вместе с мужем приехала на день рождения дочери. По словам местных жителей, в больницу отправили отца, мужа и 17-летнего сына именинницы. Двое, согласно материалам, получили тяжкий вред здоровью.

    На тот момент 21-летнюю третьекурсницу определили под домашний арест. В полицейском главке рассказывали, что её защита выдвигала версию о неисправности машины. Суд установил, что девушка на «БМВ» отца в силу недостаточного водительского опыта применила неправильные приёмы управления.

    Скребцова вину признала. Ей назначили два года условно с трехлетним испытательным сроком и на три года запретили садиться за руль. В пользу четырёх потерпевших суд взыскал с неё в общей сложности 3 миллиона 205 тысяч рублей.

    Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

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    Комментарии 15

    28030692822 Мая 2023 в 11:55
    Да по-любому, они сами под машину кинулись.
    +1−0
    X-кот22 Мая 2023 в 11:54
    мафии не угрожает. все норм
    +0−0
    27728188122 Мая 2023 в 11:47
    Короче: Бмв- шлак. Одни убытки от них.
    +0−1
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