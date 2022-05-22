Белый БМВ разметал пешеходов у частного дома в Стрельне: погибла женщина, трое, в том числе подросток, в больнице

Празднование дня рождения закончилось трагедией в Петродворцовом районе. Гостей сбила девушка на белом БМВ.



Авария произошла накануне около 17:40 у дома 49 по Волхонскому шоссе, сообщили «Фонтанке» 22 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Водитель БМВ, девушка 20 лет, не справилась с управлением при выезде со второстепенной дороги. Автомобиль вылетел на обочину и врезался в четверых пешеходов. После этого машина отлетела на три припаркованных машины.



72-летняя женщина от полученных ранений скончалась на месте. Еще трое — мужчины 63 и 55 лет, а также 17-летний мальчик — были госпитализированы с разными травмами в медучреждения. Взрослых увезли в городскую больницу № 26, подростка — в детскую больницу № 1.



Очевидцы в сообществе «Мы ломоносовцы» рассказывают, что у дома прощалась пожилая пара, которая приехала к дочери на день рождения. Родственники пострадавших сообщили «Фонтанке», что в больницу увезли отца и мужа именинницы, а также ее сына. Накануне врачи уже провели взрослым операции, и еще несколько им предстоит. Подросток находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии. Состояние всех троих оценивается как стабильное.

