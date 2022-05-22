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    Белый БМВ разметал пешеходов у частного дома в Стрельне: погибла женщина, трое, в том числе подросток, в больнице

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    12 комментариев

    Празднование дня рождения закончилось трагедией в Петродворцовом районе. Гостей сбила девушка на белом БМВ.

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    Авария произошла накануне около 17:40 у дома 49 по Волхонскому шоссе, сообщили «Фонтанке» 22 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Водитель БМВ, девушка 20 лет, не справилась с управлением при выезде со второстепенной дороги. Автомобиль вылетел на обочину и врезался в четверых пешеходов. После этого машина отлетела на три припаркованных машины.

    72-летняя женщина от полученных ранений скончалась на месте. Еще трое — мужчины 63 и 55 лет, а также 17-летний мальчик — были госпитализированы с разными травмами в медучреждения. Взрослых увезли в городскую больницу № 26, подростка — в детскую больницу № 1.

    Очевидцы в сообществе «Мы ломоносовцы» рассказывают, что у дома прощалась пожилая пара, которая приехала к дочери на день рождения. Родственники пострадавших сообщили «Фонтанке», что в больницу увезли отца и мужа именинницы, а также ее сына. Накануне врачи уже провели взрослым операции, и еще несколько им предстоит. Подросток находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии. Состояние всех троих оценивается как стабильное.

    В отношении водителя белой БМВ возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Она задержана.

    Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД девушка не привлекалась. По предварительной информации, она учится в медицинском вузе.

    Фото: МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ (vk.com)

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    Комментарии (12)

    alexadmin
    Какой же русский заполучив какие-нибудь права помнит, что они образуют еще обязанности и ответственность?
    274568952
    через полгода опять "год поселения, перевод 50 тысяч на благотворительность"
    рукалицо
    265927066
    "...права с ноября у нее ,отец её сказал. Машину купила вчера ,как я поняла..."
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