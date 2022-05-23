Девушку на BMW, сбившую семью на Волхонском шоссе, отправили под домашний арест

Автомобилистке, устроившей смертельное ДТП с пешеходами в Петродворцовом районе Петербурга вечером 21 мая, избрали меру пресечения. Девушку отправили под домашний арест на два месяца.
ДТП произошло около 17:42 субботы на Т-образном перекрестке Волхонского шоссе и Школьного проезда в Стрельне, сообщает 23 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, обвиняемая ехала на BMW X1 xDrive20i по Школьному проезду от улицы Свободы к Волхонскому шоссе и на регулируемом перекрестке стала поворачивать направо на Волхонское, не убедившись в безопасности маневра. В итоге она не справилась с управлением, пересекла встречку и наехала на припаркованный Hyundai Creta и четырех человек, стоявших рядом. Одна из потерпевших, пожилая женщина, погибла на месте.
В воскресенье, 22 мая, автомобилистку задержали. В тот же день ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Сегодня Петродворцовый районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей в качестве меры пресечения домашний арест до 21 июля.