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    Девушку на BMW, сбившую семью на Волхонском шоссе, отправили под домашний арест

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    6 комментариев

    Автомобилистке, устроившей смертельное ДТП с пешеходами в Петродворцовом районе Петербурга вечером 21 мая, избрали меру пресечения. Девушку отправили под домашний арест на два месяца.

    Фото: Прокуратура Петербурга
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    ДТП произошло около 17:42 субботы на Т-образном перекрестке Волхонского шоссе и Школьного проезда в Стрельне, сообщает 23 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, обвиняемая ехала на BMW X1 xDrive20i по Школьному проезду от улицы Свободы к Волхонскому шоссе и на регулируемом перекрестке стала поворачивать направо на Волхонское, не убедившись в безопасности маневра. В итоге она не справилась с управлением, пересекла встречку и наехала на припаркованный Hyundai Creta и четырех человек, стоявших рядом. Одна из потерпевших, пожилая женщина, погибла на месте.

    В воскресенье, 22 мая, автомобилистку задержали. В тот же день ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Сегодня Петродворцовый районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей в качестве меры пресечения домашний арест до 21 июля.

    Фото: Прокуратура Петербурга

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    Комментарии (6)

    Mr.Long
    Осталось только забеременеть и всё окей. Вот и вся ответственность.
    266186220
    Что с пострадавшими? Там подросток был в тяжелом состоянии.....
    мухомор
    Давайте поиграем в Вангу.
    Ну или в тотализатор.
    Варианта всего 2:
    Пострадавшим будет предложено несколько сотен тысяч деревянных рублей. Они поторгуются ещё на пару сотен и согласятся. Дело закроют за примирением сторон. Девушка не будет иметь вообще никакой судимости.
    Второй вариант - денег не предложат или слишком мало. Ну или родственники будут непоколебимы. Такое редко, но бывает. И будет суд. Но до суда девушка успеет окуклиться, обзаведясь потомством. И назначит ей суд отсрочку исполнения приговора до наступления ребёнком 14-летнего возраста. А на ближайшем государственном юбилее вообще амнистируют.
    Так как об этом варианте №2 родственники погибшей будут естественно извещены. Что обвиняемая в любом случае никуда не сядет. Только вопрос за бесплатно или нет. Они помнутся и всё равно выберут 1 вариант. даже если там будут не сотни тысяч. А десятки. Наше законодательство заточено на продажу людей. Мёртвых или покалеченных. Виновник торгуется всегда с выигрышной позиции.
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