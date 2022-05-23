Девушку на BMW, сбившую семью на Волхонском шоссе, отправили под домашний арест

Давайте поиграем в Вангу.

Ну или в тотализатор.

Варианта всего 2:

Пострадавшим будет предложено несколько сотен тысяч деревянных рублей. Они поторгуются ещё на пару сотен и согласятся. Дело закроют за примирением сторон. Девушка не будет иметь вообще никакой судимости.

Второй вариант - денег не предложат или слишком мало. Ну или родственники будут непоколебимы. Такое редко, но бывает. И будет суд. Но до суда девушка успеет окуклиться, обзаведясь потомством. И назначит ей суд отсрочку исполнения приговора до наступления ребёнком 14-летнего возраста. А на ближайшем государственном юбилее вообще амнистируют.

Так как об этом варианте №2 родственники погибшей будут естественно извещены. Что обвиняемая в любом случае никуда не сядет. Только вопрос за бесплатно или нет. Они помнутся и всё равно выберут 1 вариант. даже если там будут не сотни тысяч. А десятки. Наше законодательство заточено на продажу людей. Мёртвых или покалеченных. Виновник торгуется всегда с выигрышной позиции.