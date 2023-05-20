Двое пятиклассников пытались покончить с собой в Петербурге и области. Спасти успели одного

Следственный комитет Ленинградской области устанавливает обстоятельства гибели пятиклассницы в лесу под Ивангородом. За жизнь петербургского школьника борются врачи.
Тело 12-летней девочки накануне в девятом часу вечера снимали с дерева в лесополосе неподалёку от улицы Федюнинского, стало известно «Фонтанке» 20 мая. Рядом нашли окровавленную салфетку и телефон.
Известно, что родители школьницы ограничены в правах. Осенью дом в Лужском районе она сменила на районный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Менее чем через два часа экстренные службы мчали к девятиэтажке в Сосновой Поляне после звонка петербурженки. Она застала попытку уйти из жизни 13-летнего внука. Мальчик воспитывается в полной семье, которая раньше в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Учится в пятом классе местной школы. По предварительным данным, за причинением себе вреда замечен не был. Опасных идей родные от него не слышали.
Школьника увезли в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Медики фиксировали клиническую смерть и отёк мозга. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться следствию. Из комнаты изъяли планшет и цепочку от поводка для собаки.