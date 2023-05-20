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    Двое пятиклассников пытались покончить с собой в Петербурге и области. Спасти успели одного

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    Следственный комитет Ленинградской области устанавливает обстоятельства гибели пятиклассницы в лесу под Ивангородом. За жизнь петербургского школьника борются врачи.

    Тело 12-летней девочки накануне в девятом часу вечера снимали с дерева в лесополосе неподалёку от улицы Федюнинского, стало известно «Фонтанке» 20 мая. Рядом нашли окровавленную салфетку и телефон.

    Известно, что родители школьницы ограничены в правах. Осенью дом в Лужском районе она сменила на районный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

    Менее чем через два часа экстренные службы мчали к девятиэтажке в Сосновой Поляне после звонка петербурженки. Она застала попытку уйти из жизни 13-летнего внука. Мальчик воспитывается в полной семье, которая раньше в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Учится в пятом классе местной школы. По предварительным данным, за причинением себе вреда замечен не был. Опасных идей родные от него не слышали.

    Школьника увезли в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Медики фиксировали клиническую смерть и отёк мозга. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться следствию. Из комнаты изъяли планшет и цепочку от поводка для собаки.

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