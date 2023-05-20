Двое пятиклассников пытались покончить с собой в Петербурге и области. Спасти успели одного

Следственный комитет Ленинградской области устанавливает обстоятельства гибели пятиклассницы в лесу под Ивангородом. За жизнь петербургского школьника борются врачи.



Тело 12-летней девочки накануне в девятом часу вечера снимали с дерева в лесополосе неподалёку от улицы Федюнинского, стало известно «Фонтанке» 20 мая. Рядом нашли окровавленную салфетку и телефон.



Известно, что родители школьницы ограничены в правах. Осенью дом в Лужском районе она сменила на районный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

