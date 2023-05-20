Попробуйте зубную пасту. Как отмыть белую обувь и можно ли стирать кроссовки

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Вы только начали носить белые кроссовки, которые купили на лето, а они уже покрылись слоем городской пыли? Не беда: с очисткой любимой обуви справятся даже средства, которые есть дома у каждого. К примеру, зубная паста или пена для бритья. Как правильно ухаживать за светлой обувью, рассказывают коллеги из The Girl, Marie Claire и Maxim.



Как очистить белую обувь от грязи

Зубная паста — для подошвы Может, вы удивитесь, но зубная паста — главный враг пятен на обуви. Только выбирайте белую, а лучше отбеливающую, и следите, чтобы в ней не было никаких разноцветных полосок.



Возьмите старую зубную щетку, нанесите на нее пасту и натрите подошву. Для большего эффекта можете ненадолго оставить кроссовки в пасте, а чуть позже смыть ее водой.

С задачей по отбеливанию кроссовок справится и зубной порошок. Этим способом, кстати, можно очистить и светлую кожу, если она не очень тонкая.

Мицеллярная вода — для кожаных элементов Мицеллярная вода — отличное средство не только для удаления макияжа, но и для очистки от грязи светлых поверхностей. Возьмите ватный диск, нанесите немного жидкости и протрите кожаную поверхность кроссовок. После этого промойте их обычной водой, чтобы не осталось липких следов.



Иногда мицеллярной водой удается очистить и небольшие загрязнения на ткани и подошве кроссовок. Для удобства можете взять ватную палочку.

Специальная пена — для сильных загрязнений Чтобы очистить кроссовки от сильных загрязнений, используйте мягкую пену, специально предназначенную для обуви. Она должна без труда удалить даже самую едкую грязь. Непосредственно на поверхность ее лучше не наносить: смочите пеной обычную губку и протрите кроссовки — и верх, и подошву.

Кстати, если специальной пены у вас нет, с загрязнениями вполне справится и обычная пена для бритья. Но она должна быть прямо-таки белоснежной.



Влажные салфетки — для ежедневного ухода Для каждодневного ухода за обувью идеально подойдут обычные влажные салфетки — они помогут удалить небольшой слой пыли. Важно: если не хотите довести кроссовки до состояния, при котором им уже ничего не поможет, протирайте их каждый день — лучше сразу после прихода домой. И всегда берите небольшую пачку салфеток с собой прогулку, чтобы в любой момент освежить обувь.



Водоотталкивающая пропитка — для профилактики Эксперты рекомендуют обработать новую обувь водоотталкивающим спреем еще до того, как вы наденете ее в первый раз. А потом распылять защитное средство каждые несколько недель независимо от того, где вы планируете ее носить и какая погода ожидается. Это и правда поможет защитить кроссовки: так грязь и пыль будут меньше впитываться.

Как еще ухаживать за светлой обувью Если рискнули купить на лето светлую обувь, готовьтесь к тому, что ухаживать за ней придется ежедневно. Иначе кроссовки, кожаные сандалии, туфли или ботинки к концу сезона могут превратиться в нечто неопределенно серое.

Советуем следовать нескольким правилам.

Стирайте любые пятна, как только вы их увидите, — с помощью мягкого чистящего средства или влажной салфетки. В противном случае ненужные вещества могут впитаться в ткань или кожу, и избавиться от них будет куда сложнее.

Лучше не класть белые туфли или кроссовки в стиральную машину: ни вместе с другим бельем, ни отдельно. Стирка может привести к необратимым последствиям: разрывам ткани и заломам на коже.

Кожаную обувь желательно перед первой ноской периодически обрабатывать подходящим кремом. Он не должен содержать много воска: кожа должна остаться воздухопроницаемой.

Позаботьтесь и о внутренней поверхности закрытой обуви — не забывайте периодически очищать подкладку. Чтобы избавиться от неприятного запаха и бактерий, пользуйтесь специальным дезодорантом на основе ментолового масла.

Придя с пробежки или прогулки, не поленитесь протереть кожаные или текстильные кроссовки сначала мягкой тканью, смоченной мыльным раствором, а затем влажной тряпкой. Если ваша обувь из замши или нубука, нужна сухая чистка специальной щеткой. Не забывайте про подошву: ее тоже нужно очищать каждый день.