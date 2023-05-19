Юбилейный Кубок Бурчалкина стартовал со впечатляющей победы «Алмаз — Антея»

В Петербурге официально начался V Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Л. Бурчалкина. Торжественная церемония открытия прошла на стадионе «Алмаз-Антей» 19 мая. Участниками соревнований стали «Сантос» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Сепахан» (Иран), ЦСКА (Москва), ФК «Краснодар» (Краснодар), ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).

Первый соревновательный день стартовал с традиционной акции «Дерево дружбы». Футбольные команды «Сантос», «Палмейрас», «Црвена Звезда» и «Сепахан», впервые принимающие участие в турнире, посадили липы на аллее Мира и Дружбы в саду «Спартак».

В торжественной церемонии открытия приняли участие президент российского футбольного союза Александр Дюков и генеральный директор АО «Обуховский завод», заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Михаил Подвязников. Также на стадионе присутствовали: президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина, помощник генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей» Александр Коваленко, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Павлова.