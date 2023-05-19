Юбилейный Кубок Бурчалкина стартовал со впечатляющей победы «Алмаз — Антея»

В Петербурге официально начался V Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Л. Бурчалкина. Торжественная церемония открытия прошла на стадионе «Алмаз-Антей» 19 мая. Участниками соревнований стали «Сантос» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Сепахан» (Иран), ЦСКА (Москва), ФК «Краснодар» (Краснодар), ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).
Первый соревновательный день стартовал с традиционной акции «Дерево дружбы». Футбольные команды «Сантос», «Палмейрас», «Црвена Звезда» и «Сепахан», впервые принимающие участие в турнире, посадили липы на аллее Мира и Дружбы в саду «Спартак».
В торжественной церемонии открытия приняли участие президент российского футбольного союза Александр Дюков и генеральный директор АО «Обуховский завод», заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Михаил Подвязников. Также на стадионе присутствовали: президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина, помощник генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей» Александр Коваленко, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Павлова.
— Для Российского футбольного союза развитие массового детского футбола и работа по подготовке спортивного резерва — одна из главных задач, поэтому мы поддерживаем такие мероприятия и благодарны Концерну, который проводит этот международный турнир в пятый раз, — заявил Александр Дюков. — Безусловно, соревновательная практика очень важна для подготовки молодых футболистов. Сегодня мы приветствуем наших гостей из Бразилии, Ирана и Сербии. Такие турниры объединяют людей из разных стран и континентов. Уверен, всем участникам этот турнир запомнится как большой футбольный праздник!
— Мы хотели сделать праздник для детей, праздник футбола и дружбы, — подчеркнул Михаил Подвязников. — Желаю вам честной, бескомпромиссной борьбы на футбольном поле и дружбы за его пределами. Постарайтесь получить максимум удовольствия от пребывания в Санкт-Петербурге!
В матче-открытии встретились хозяева турнира команда «Алмаз — Антей» (Санкт-Петербург) и «Сепахан» (Иран). Победу одержал «Алмаз — Антей» со счетом 5:0.
Остальные результаты дня:
- «Краснодар» — «Црвена Звезда» 1:0;
- «Зенит» — «Сантос» 2:0;
- ЦСКА — «Палмейрас» 2:3.
Расписание на 20 мая:
- 10:00 «Сепахан» — «Сантос»;
- 11:30 «Црвена Звезда» — ЦСКА;
- 13:00 «Алмаз — Антей» — «Зенит»;
- 14:30 «Краснодар» — «Палмейрас».
V Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Л. Бурчалкина проходит с 19 по 21 мая на базе ФК «Алмаз-Антей», который расположен на пр. Обуховской Обороны, 130. Вход свободный. Турнир проводится Концерном ВКО «Алмаз — Антей» при поддержке Российской Федерации футбола.
АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», almaz-antey.ru
Фотографии предоставлены пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»