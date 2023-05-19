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    Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

    Юбилейный Кубок Бурчалкина стартовал со впечатляющей победы «Алмаз — Антея»

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    В Петербурге официально начался V Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Л. Бурчалкина. Торжественная церемония открытия прошла на стадионе «Алмаз-Антей» 19 мая. Участниками соревнований стали «Сантос» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Сепахан» (Иран), ЦСКА (Москва), ФК «Краснодар» (Краснодар), ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).

    Первый соревновательный день стартовал с традиционной акции «Дерево дружбы». Футбольные команды «Сантос», «Палмейрас», «Црвена Звезда» и «Сепахан», впервые принимающие участие в турнире, посадили липы на аллее Мира и Дружбы в саду «Спартак».

    В торжественной церемонии открытия приняли участие президент российского футбольного союза Александр Дюков и генеральный директор АО «Обуховский завод», заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Михаил Подвязников. Также на стадионе присутствовали: президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина, помощник генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей» Александр Коваленко, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Павлова.

    Александр Дюков и Михаил Подвязников на торжественном открытии турнира
    Александр Дюков и Михаил Подвязников на торжественном открытии турнира
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    — Для Российского футбольного союза развитие массового детского футбола и работа по подготовке спортивного резерва — одна из главных задач, поэтому мы поддерживаем такие мероприятия и благодарны Концерну, который проводит этот международный турнир в пятый раз, — заявил Александр Дюков. — Безусловно, соревновательная практика очень важна для подготовки молодых футболистов. Сегодня мы приветствуем наших гостей из Бразилии, Ирана и Сербии. Такие турниры объединяют людей из разных стран и континентов. Уверен, всем участникам этот турнир запомнится как большой футбольный праздник!

    — Мы хотели сделать праздник для детей, праздник футбола и дружбы, — подчеркнул Михаил Подвязников. — Желаю вам честной, бескомпромиссной борьбы на футбольном поле и дружбы за его пределами. Постарайтесь получить максимум удовольствия от пребывания в Санкт-Петербурге!

    Матч «Алмаз — Антей» (Санкт-Петербург) — «Сепахан» (Иран)
    Матч «Алмаз — Антей» (Санкт-Петербург) — «Сепахан» (Иран)
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    В матче-открытии встретились хозяева турнира команда «Алмаз — Антей» (Санкт-Петербург) и «Сепахан» (Иран). Победу одержал «Алмаз — Антей» со счетом 5:0.

    Остальные результаты дня:

    • «Краснодар» — «Црвена Звезда» 1:0;
    • «Зенит» — «Сантос» 2:0;
    • ЦСКА — «Палмейрас» 2:3.
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    Расписание на 20 мая:

    • 10:00 «Сепахан» — «Сантос»;
    • 11:30 «Црвена Звезда» — ЦСКА;
    • 13:00 «Алмаз — Антей» — «Зенит»;
    • 14:30 «Краснодар» — «Палмейрас».

    V Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Л. Бурчалкина проходит с 19 по 21 мая на базе ФК «Алмаз-Антей», который расположен на пр. Обуховской Обороны, 130. Вход свободный. Турнир проводится Концерном ВКО «Алмаз — Антей» при поддержке Российской Федерации футбола.

    АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», almaz-antey.ru

    Фотографии предоставлены пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»

    Александр Дюков и Михаил Подвязников на торжественном открытии турнира
    Александр Дюков и Михаил Подвязников на торжественном открытии турнира
    Матч «Алмаз — Антей» (Санкт-Петербург) — «Сепахан» (Иран)
    Матч «Алмаз — Антей» (Санкт-Петербург) — «Сепахан» (Иран)

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