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    В кино покажут боевик с Джеймсом Батлером об агенте ЦРУ в Афганистане

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    Фото: скриншот трейлера фильма
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    25 мая в прокат выходит фильм Рика Романа Во «Беглец». В центре внимания — сотрудник ЦРУ Том Харрис (его играет Джерард Джеймс Батлер), который провалил важнейшую миссию и был раскрыт. Теперь за ним по пятам идут иностранные наёмники и элитный спецназ. Буквально под пулями ему нужно пересечь весь Афганистан, чтобы попасть в точку эвакуации — Кандагар.

    Сценарий, как ни странно, отдаленно основан на реальных событиях. Его написал бывший офицер военной разведки Митчелл Лафортун. Он основывался на собственном опыте работы в разведке минобороны США и командировке в Афганистан в 2013 году. Фильмом заинтересовался Джеральд Батлер — помимо исполнения главной роли он же и спродюсировал кино. С режиссером Риком Романом Во Батлер уже работал вместе над боевиком «Падение ангела». Съемки «Беглеца» происходили в Саудовской Аравии, в частности в древнем городе Хегра, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: скриншот трейлера фильма

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