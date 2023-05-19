Ну и кто теперь «дура»? Суд оштрафовал председателя ТСЖ, который обижал бабушек

Мировой суд оштрафовал за грубость и хамство председателя ТСЖ дома 27 по Ириновскому проспекту Феликса Гаевского, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Судили Гаевского по статье «Оскорбление». Из материалов дела следует, что неприятный разговор состоялся в помещении диспетчера на первом этаже дома.
В беседу с представителями Ростехнадзора об исправности лифтов вмешалась 82-летняя пенсионерка. Она заявила, что диспетчерская связь в лифте не работает. Как пояснил сам Гаевский, он ответил пожилой женщине: «Дура! Нажми кнопку и увидишь, работает диспетчерская связь или не работает». Начиналась фраза с общеизвестного нецензурного выражения про мать.
Далее, как признал Гаевский, была сказана фраза: «Пошли вон, ****** кашелки, не ходите тут, не позорьте своими действиями прокуратуру великой России»(орфография и пунктуация сохранены).
Феликс Гаевский вину не признал, выразил сомнения во вменяемости потерпевшей, а использованную лексику посчитал «литературно приемлемой».
Суд назначил председателю ТСЖ наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.