Теряющие сознание в Колпино подростки попали на видео

Уличные камеры сняли, как у ТЦ в Колпино двое подростков теряли сознание. Всего в больницу с отравлением были отправлены четверо детей.



На видео попали двое из четырёх школьников, которые днем 18 мая на остановке на Октябрьской улице легли на скамейку. «Фонтанка» 19 мая писала, что подростков увезли из ТЦ в Колпино, куда они, шатаясь, доковыляли и потеряли сознание с разницей в 3–4 минуты.