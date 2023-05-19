Шли, шатаясь, потом упали. Четырех подростков увезли в больницу из торгового центра в Колпино с отравлением

Четыре подростка пришли в торговый центр в Колпино и упали без сознания. В больнице им промывали желудки.



Скорую на Октябрьскую улицу вызвали накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 мая. Звонивший в 112 сообщал, что у «Бургер Кинга» на асфальте лежит мальчик без сознания.

