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    Шли, шатаясь, потом упали. Четырех подростков увезли в больницу из торгового центра в Колпино с отравлением

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    Четыре подростка пришли в торговый центр в Колпино и упали без сознания. В больнице им промывали желудки.

    Скорую на Октябрьскую улицу вызвали накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 мая. Звонивший в 112 сообщал, что у «Бургер Кинга» на асфальте лежит мальчик без сознания.

    Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что медики уже увезли подростка — и не одного. Всего в детскую больницу № 5 привезли четверых: 13-летнего семиклассника, 15-летнего восьмиклассника и 16-летнего девятиклассника из Колпино, а также 15-летнего учащегося школы во Всеволожском районе области. Их сразу же поместили в реанимацию с подозрением на острое отравление неизвестным веществом.

    Камеры ТЦ сняли, как четверо парней заходят в центр около половины пятого, шатаясь, а потом с разницей в 3–4 минуты падают без сознания.

    Проводится проверка.

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