В Ленобласти зафиксированы заморозки

На Европейскую часть России 19 мая вернулись заморозки — в северо-западные регионы. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
Минувшей ночью заморозки наблюдались в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях. В частности, в Ефимовской (Бокситогорсий район) зафиксировано минус 1,1 градуса. Ещё холоднее было в Дне (Псковская область) — минус 1,4.
Напомним, вчера главный синоптик Петербурга Александр Колесов объявил «штормовое предупреждение» о заморозках на территории Ленинградской области. Холодными, по прогнозу, должны стать три ночи подряд.