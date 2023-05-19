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    В Ленобласти зафиксированы заморозки

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    4 комментария

    На Европейскую часть России 19 мая вернулись заморозки — в северо-западные регионы. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

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    Минувшей ночью заморозки наблюдались в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях. В частности, в Ефимовской (Бокситогорсий район) зафиксировано минус 1,1 градуса. Ещё холоднее было в Дне (Псковская область) — минус 1,4.

    Напомним, вчера главный синоптик Петербурга Александр Колесов объявил «штормовое предупреждение» о заморозках на территории Ленинградской области. Холодными, по прогнозу, должны стать три ночи подряд.


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