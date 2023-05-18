Главный синоптик Петербурга Колесов объявил «штормовое предупреждение»

«Штормовое предупреждение» о заморозках на территории Ленинградской области объявил 18 мая главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Похолодание, продолжающееся сегодня, установление антициклона над Ленинградской областью да ясное небо со слабым ветром в первую очередь скажутся на ночных температурах по всей территории», — пишет Колесов.



Следующие три ночи ожидаются очень холодными, в большинстве районов — 0–5 градусов. В ночь на субботу местами, особенно на востоке Ленинградской области, — до минус 1. Чуть теплее будет у крупных водоёмов (например, у берега Ладоги и Финского залива) — плюс 6–8 градусов.

