Главный синоптик Петербурга Колесов объявил «штормовое предупреждение»

«Штормовое предупреждение» о заморозках на территории Ленинградской области объявил 18 мая главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Похолодание, продолжающееся сегодня, установление антициклона над Ленинградской областью да ясное небо со слабым ветром в первую очередь скажутся на ночных температурах по всей территории», — пишет Колесов.
Следующие три ночи ожидаются очень холодными, в большинстве районов — 0–5 градусов. В ночь на субботу местами, особенно на востоке Ленинградской области, — до минус 1. Чуть теплее будет у крупных водоёмов (например, у берега Ладоги и Финского залива) — плюс 6–8 градусов.
«В связи с дальнейшим потеплением повысится и ночная температура воздуха по всей области, и заморозков уже не будет», — добавляет синоптик.