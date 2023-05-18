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    Умер актер и режиссер сериала «Глухарь»

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    В Москве в возрасте 65 лет ушел из жизни актер и режиссер Рустам Уразаев. Об этом 18 мая сообщил на своей странице в соцсетях его друг и коллега по цеху Рашид Маликов.

    Уразаев в последние годы боролся с онкологическим заболеванием. В апреле актер объявил, что у него третья стадия рака, но он борется с недугом и проходит лечение в одной из клиник столицы.

    Рустам Уразаев родом из Ташкента. Учился он на художника-оформителя и на историка, однако судьба привела его в кино. Актер успел сыграть более 50 ролей на сцене и на экране, режиссировал сериалы. Уразаев снимался в таких многосерийных фильмах, как «Глухарь» и «След». Последней его работой стал сериал «Вирус».

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