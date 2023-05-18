В России меняют закон о военном положении. Что происходит?

Во время военного положения армия может заниматься не только боевыми действиями, но и охраной общественного порядка Фото: Артём Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





С начала недели в Госдуме появилось три законопроекта, которые вносят поправки в законы, связанные с военным положением. Один из них в числе прочего разрешает и регламентирует проведение выборов и референдумов на территориях, где объявлено военное положение, второй — изменяет наказание за неисполнение приказа во время военного положения, третий — вводит наказание за нарушение ограничений и запретов, установленных на время военного положения. Мы изучили новые документы и действующий закон, чтобы разобраться, как эти правила работают сейчас и что за изменения нас ждут.



Где сейчас действует военное положение 19 октября 2022 года Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Выступая на заседании Совета безопасности, он объяснил, что такой правовой режим введен в этих регионах, поскольку там он действовал до проведенного референдума о присоединении к России, и теперь его нужно оформить по российским законам.

Тогда же президентом был подписан еще один документ, уточняющий, что в других регионах также будут введены особые правовые режимы. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе президентским указом введен режим среднего уровня реагирования, в регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим повышенной готовности, во всех остальных — уровень базовой готовности.



Как устроено военное положение? Прежде чем говорить об изменениях, стоит вспомнить, что вообще представляет из себя военное положение. Согласно закону, это особый правовой режим, который президент России может ввести на территории всей страны или в отдельных регионах в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии.

Этот особый режим допускает ограничение прав и свобод граждан России (а также иностранцев и лиц без гражданства) и деятельности любых организаций. При этом и на граждан, и на организации, и на должностных лиц могут возлагать дополнительные обязанности. Всё это — если необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства.



В статье 7 закона о военном положении перечислены все ограничения и дополнительные меры, которые могут ввести на территориях, где объявлено военное положение:

усилить охрану общественного порядка, важных или опасных объектов;

ввести особый режим работы;

эвакуировать предприятия и население;

ввести особый режим въезда и выезда, ограничить свободу передвижения;

остановить деятельность партий и иных объединений, которые подрывают оборону и безопасность РФ;

привлечь к работам для нужд обороны, ликвидации последствий нападения, восстановлению поврежденных объектов, участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями;

изъять имущество (но потом выплатить его стоимость);

запретить выбор места жительства;

запретить проведение массовых мероприятий;

запретить забастовки;

ограничить движение транспорта и досматривать его;

ввести комендантский час, проверку документов, личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств;

запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ;

установить особый режим оборота лекарств, содержащих наркотические и иные сильнодействующие вещества, спиртных напитков;

ввести контроль за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи, типографий, вычислительных центров, автоматизированных систем и СМИ, использовать их для нужд обороны;

ввести военную цензуру, в том числе за личными письмами, сообщениями и телефонными разговорами;

изолировать граждан стран-противников (если напали на Россию);

запретить выезд за пределы страны;

ввести дополнительные меры для усиления режима секретности;

прекратить деятельность иностранных и международных организаций, если она направлена на подрыв обороны и безопасности.

Отдельно в законе прописано, что на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся. По действующим законам, это обязательное правило.

Что предлагают депутаты? 16 мая сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что совместно со своими коллегами и депутатами Госдумы внес поправки, которые касаются «избирательных прав граждан, проживающих на территории новых субъектов РФ», и предусматривают «ряд положений, уточняющих действующее регулирование в рамках мер, применяемых на территории, на которой введено военное положение». Переводя с языка депутатов и сенаторов, можно сказать, что они предлагают разрешить выборы во время военного положения и ввести наказание за нарушение запретов, которые ввели на время военного положения.



Для этого ту часть закона, где говорится, что выборы на территории, где объявлено военное положение, запрещены, дополнят уточнением, что выборы запрещены, кроме тех случаев, когда Центризбирком РФ принял решение их провести, согласовав это с Минобороны и ФСБ.

— В этих случаях референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории, — говорится в документе.

Этот же закон вносит изменения в пункт, который разрешает проверки документов, досмотры и комендантский час. В новой редакции он выглядит так: «запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных местах в определенное время суток и предоставление федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам военного управления права при необходимости осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища, досмотр и задержание транспортных средств».

Он дополняется еще двумя положениями. Во-первых, за нарушение ограничений предусмотрено административное задержание на срок до 30 суток. Во-вторых, там появляется формулировка «принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено». То есть жителей условных ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей (пока военное положение объявлено только в этих регионах), согласно этому закону, смогут вывезти в другие регионы принудительно. Как это будет реализовано, в документе не уточняется.



Еще один закон уточняет регламент проведения выборов на территориях, где объявлено военное положение, — как согласовывать, в каких случаях не проводить. И добавляет уточнение, что законом могут быть установлены иные особенности подготовки и проведения выборов, референдума в период действия военного положения



16 мая Андрей Клишас сообщил об этих поправках, а 17 мая Госдума уже приняла их во втором чтении. Оперативность работы Госдумы объясняется тем, что поправки были внесены в законопроекты, которые уже прошли этапы предварительного рассмотрения и первого чтения и были готовы ко второму (всего каждый законопроект проходит три чтения в Госдуме).

Третий законопроект 15 мая внесла сенатор Ольга Ковитиди. Его Госдума пока не рассматривала, документ внесен «с нуля», а не в качестве поправок, так что его ждет полный цикл — это, как правило, занимает больше времени. Законопроект, предложенный Ольгой Ковитиди, вносит поправки в Уголовный кодекс, а именно — в статью 332 УК РФ, которая регламентирует наказание для военнослужащих за неисполнение приказа. В пояснительной записке она отмечает, что единственное различие между двумя частями статьи, предусматривающими разное наказание, — «существенный вред интересам службы». Если существенного вреда не было — лишение свободы от 2 до 3 лет, если было — от 3 до 10. По мнению сенатора, в условиях боевых действий этот оценочный признак может применяться практически во всех случаях.



— Реализация законодательной инициативы позволит дифференцировать меры уголовной ответственности, исключив возможность назначения столь строгого наказания (до 10 лет лишения свободы) за неисполнение приказа, не повлекшее наступления тяжких последствий или совершенное не в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору или организованной группы, — говорится в пояснительной записке.

Когда будет принят этот закон и будет ли он принят вообще — неизвестно, дата рассмотрения еще не назначена. Однако в пояснительной записке отмечается, что инициативу поддержали правительство и профильные ведомства — Следственный комитет и Генпрокуратура. Другие два законопроекта внесены в проект порядка работы Госдумы на 18 мая: их рассмотрят в третьем чтении.

