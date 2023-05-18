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    В филиале Музея политической истории откроется выставка, посвящённая разведке и контрразведке в XX веке

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    На выставке «(НЕ)секретные материалы» вы сможете увидеть очередной этап исследовательской работы специалистов музея: за последние семь лет сотрудники профильного отдела приняли более двух тысяч новых экспонатов — артефактов работы разведки и контрразведки в XX веке.

    Арест агента западных спецслужб А. Г. Толкачёва.<b class="_"> </b>Московская область. 9 июня 1985 г
    Арест агента западных спецслужб А. Г. Толкачёва. Московская область. 9 июня 1985 гФото: предоставлено Музеем политической истории
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    В филиале Музея политической истории России «Гороховая, 2. История политической полиции и органов государственной безопасности XIX–XX вв.» пройдёт выставка, на которой вы сможете увидеть биографические материалы сотрудников советских спецслужб. Как отмечают в музее, значительную часть материалов (и экспонатов) специалистам передали в дар ветераны КГБ СССР, а также родственники ветеранов внешней разведки. Благодаря личным и семейным архивам в экспозиции будут небольшие комплексы, посвящённые разным героям.

    Среди представленных артефактов будут вещи, свидетельствующие об участии спецслужб в локальных вооружённых конфликтах и охране первых лиц государства, работе госбезопасности во время Великой Отечественной. Все представленные артефакты зрители увидят впервые.

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    Выставка «(НЕ)секретные материалы» пройдёт в филиале Музея политической истории «Гороховая, 2. История политической полиции и органов государственной безопасности в XIX–XX вв.» с 20 мая по 6 декабря 2023. 12+

    Анастасия Семенович

    Арест агента западных спецслужб А. Г. Толкачёва.<b class="_"> </b>Московская область. 9 июня 1985 г
    Арест агента западных спецслужб А. Г. Толкачёва. Московская область. 9 июня 1985 гФото: предоставлено Музеем политической истории

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