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    Петербуржцы смогут увидеть реконструкцию терракотовой армии китайского императора Цинь Шихуанди

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    Масштабный проект, основанный на археологической сенсации прошлого века — открытии терракотовой армии III века до нашей эры, — представят в историческом парке «Россия — Моя История» 19 мая.

    Фото: предоставлено организаторами
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    На выставке «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» вы сможете увидеть реконструкцию более ста пятидесяти фигур из грандиозного оригинала. По словам организаторов, проект с большим успехом прошёл в Москве, собрав на ВДНХ восемьдесят тысяч зрителей за несколько месяцев. В Петербурге вы сможете увидеть полноразмерную реконструкцию фигур воинов и лошадей, реплики колесниц, оружия, предметов быта и исторических костюмов. Всё это обещают показать в сопровождении спецэффектов: световых шоу и видеопроекций. Из чего сделаны реконструированные фигуры, «Фонтанке» не сообщили, сославшись на коммерческую тайну, но пообещали максимальную приближенность к оригиналу.

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    А в оригинале Терракотовая армия — это более восьми тысяч фигур воинов и лошадей в натуральную величину, найденных у мавзолея императора Цинь Шихуанди. Над «армией», по оценкам специалистов, в древности трудились порядка семисот тысяч человек. В III веке до нашей эры Цинь Шихуанди объединил Китай и достроил Великую стену, а в 1974 году крестьяне, выкапывая колодец в полутора километрах от горы Лишань, нашли фрагменты терракотовых статуй — первые из тысяч. Сегодня Терракотовая армия — объект всемирного наследия ЮНЕСКО и один из масштабных памятников Древнего Востока.

    Выставка «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» пройдёт в историческом парке «Россия — Моя История» с 19 мая 2023 по 14 января 2024. Подробности — на сайте проекта.

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    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено организаторами

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