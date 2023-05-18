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    Несколько звонков — и жительница Петербурга оказалась без 10 млн и в долгах

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    Полиция Калининского района ищет умельцев, которые заморочили голову пожилой женщине и оставили её без миллионов.

    72-летняя местная жительница обратилась в МВД накануне за полчаса до полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 мая. Она, по предварительной информации, сообщила, что с 15 по 17 мая ей на мобильный телефон звонила неизвестная, которая представилась сотрудником Центробанка. Она убедила старушку, что для обеспечения безопасности сбережений нужно поставить на мобильный телефон некое приложение. После того, как пенсионерка это сделала, с её счета были списаны 9,5 млн рублей. Пожилую женщину также уговорили оформить кредит на миллион, а деньги перевести «доброй сотруднице Центробанка».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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