Полиция задержала владельца борсетки, после ударов которого в магазине Петербурга умер пенсионер

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили о задержании участника конфликта, в котором погиб пожилой мужчина. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба главка полиции. Уголовное дело пока не возбуждено.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в магазине на Новочеркасском проспекте между двумя мужчинами произошла ссора из-за борсетки. 35-летний покупатель потерял сумку, а 71-летний нашел. Молодой мужчина вернулся в магазин, увидел свою вещь в руках пенсионера и начал конфликт, в ходе которого нанес несколько ударов пожилому оппоненту.