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    Полиция задержала владельца борсетки, после ударов которого в магазине Петербурга умер пенсионер

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    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили о задержании участника конфликта, в котором погиб пожилой мужчина. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба главка полиции. Уголовное дело пока не возбуждено.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в магазине на Новочеркасском проспекте между двумя мужчинами произошла ссора из-за борсетки. 35-летний покупатель потерял сумку, а 71-летний нашел. Молодой мужчина вернулся в магазин, увидел свою вещь в руках пенсионера и начал конфликт, в ходе которого нанес несколько ударов пожилому оппоненту.

    После покупатели разошлись, но пенсионер подошел к полкам с продуктами и упал. Медики констатировали смерть.

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    Комментарии 12

    Гость17 Мая 2023 в 20:58
    Пояснил за барсетку.
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