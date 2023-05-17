Пожилой мужчина погиб во время ссоры в магазине на Новочеркасском проспекте

В супермаркете на Новочеркасском проспекте трагически завершилась ссора покупателей.



Конфликт произошел между 71-летним и 35-летним мужчинами, стало известно «Фонтанке» 17 мая. По предварительным данным, причиной раздора стала борсетка того, кто моложе, он оставил ее в продуктовой корзине, а пожилой мужчина ее нашел. Вероятно, покупатель подумал, что его вещь собираются украсть.



Известно, что нападавший нанес оппоненту удары в область лица. По данным «Фонтанки», пожилой петербуржец погиб.

