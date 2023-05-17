Пожилой мужчина погиб во время ссоры в магазине на Новочеркасском проспекте

В супермаркете на Новочеркасском проспекте трагически завершилась ссора покупателей.
Конфликт произошел между
Известно, что нападавший нанес оппоненту удары в область лица. По данным «Фонтанки», пожилой петербуржец погиб.
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В супермаркете на Новочеркасском проспекте трагически завершилась ссора покупателей.
Конфликт произошел между
Известно, что нападавший нанес оппоненту удары в область лица. По данным «Фонтанки», пожилой петербуржец погиб.
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