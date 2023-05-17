    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, ю-з

    762мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.98eur87.16

    В МИСП покажут «мистический» Петербург, «Второзаконие» и другие работы семейной династии Татарниковых

    546
    обсудить

    В Музее искусства Петербурга XX-XXI веков вы увидите более двухсот произведений живописи и графики из семейного собрания, коллекции МИСП и частного собрания Георгия Ботки. Среди них — пейзажи, в том числе «мистический» Петербург, первая большая ретроспектива Олега Татарникова, а также творческая интерпретация Петра Татарникова Священного Писания — книги «Второзаконие».

    Олег Татарников. Утро на Малой Невке. 1965. Холст, масло
    Олег Татарников. Утро на Малой Невке. 1965. Холст, маслоФото: предоставлено пресс-службой МИСП
    ПоделитьсяПоделиться

    Проект в МИСП объединит три выставки, посвящённые художникам Татарниковым: Георгию (1914 — 1971), Олегу (1937 — 2022) и Петру (род. 1953). Георгий Татарников был мастером пейзажа, его экспозиция называется «На своём берегу». Основные темы — виды Волги (художник родился в Саратове, знал и любил волжский пейзаж) и блокадного и послевоенного Ленинграда. Работы Георгия Татарникова — небольшие по формату, но ясные и проникновенные. Наследие Олега Татарникова широкий зритель увидит впервые — выставка «По волнам памяти» станет первой масштабной ретроспективой живописца. В основном он специализировался на пейзажах, кураторы обещают виды «необозримых полей, водной шири, бездонного неба». Особенным таинственно-безлюдным настроением отличаются петербургские пейзажи Олега Татарникова. Впрочем, он работал также в портретном жанре, писал батальные и бытовые сцены.

    Петр Татарников. Графический цикл к Второзаконию. 2021. Бум., акв., гуашь., пастель, акв. карандаш
    Петр Татарников. Графический цикл к Второзаконию. 2021. Бум., акв., гуашь., пастель, акв. карандашФото: предоставлено пресс-службой МИСП
    ПоделитьсяПоделиться

    Из работ Петра Татарникова на выставке будет проект «Иносказание», созданный в 2021 году по заказу издательства «Вита Нова». Это авторское переосмысление «Второзакония» — Пятой книги Моисея. Художник не ставил целью повествовательно показать все мотивы текста, взяв за основу идею — «путь и движение к Свету».

    ПоделитьсяПоделиться

    Выставки династии художников Татарниковых «На своём берегу», «Иносказание» и «По волнам памяти» пройдут в Музее искусства Петербурга XX — XXI веков с 18 мая по 18 июня 2023.

    0+

    Анастасия Семенович

    Олег Татарников. Утро на Малой Невке. 1965. Холст, масло
    Олег Татарников. Утро на Малой Невке. 1965. Холст, маслоФото: предоставлено пресс-службой МИСП
    Петр Татарников. Графический цикл к Второзаконию. 2021. Бум., акв., гуашь., пастель, акв. карандаш
    Петр Татарников. Графический цикл к Второзаконию. 2021. Бум., акв., гуашь., пастель, акв. карандашФото: предоставлено пресс-службой МИСП

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close