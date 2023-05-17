В МИСП покажут «мистический» Петербург, «Второзаконие» и другие работы семейной династии Татарниковых

В Музее искусства Петербурга XX-XXI веков вы увидите более двухсот произведений живописи и графики из семейного собрания, коллекции МИСП и частного собрания Георгия Ботки. Среди них — пейзажи, в том числе «мистический» Петербург, первая большая ретроспектива Олега Татарникова, а также творческая интерпретация Петра Татарникова Священного Писания — книги «Второзаконие».
Проект в МИСП объединит три выставки, посвящённые художникам Татарниковым: Георгию (1914 — 1971), Олегу (1937 — 2022) и Петру (род. 1953). Георгий Татарников был мастером пейзажа, его экспозиция называется «На своём берегу». Основные темы — виды Волги (художник родился в Саратове, знал и любил волжский пейзаж) и блокадного и послевоенного Ленинграда. Работы Георгия Татарникова — небольшие по формату, но ясные и проникновенные. Наследие Олега Татарникова широкий зритель увидит впервые — выставка «По волнам памяти» станет первой масштабной ретроспективой живописца. В основном он специализировался на пейзажах, кураторы обещают виды «необозримых полей, водной шири, бездонного неба». Особенным таинственно-безлюдным настроением отличаются петербургские пейзажи Олега Татарникова. Впрочем, он работал также в портретном жанре, писал батальные и бытовые сцены.
Из работ Петра Татарникова на выставке будет проект «Иносказание», созданный в 2021 году по заказу издательства «Вита Нова». Это авторское переосмысление «Второзакония» — Пятой книги Моисея. Художник не ставил целью повествовательно показать все мотивы текста, взяв за основу идею — «путь и движение к Свету».
Выставки династии художников Татарниковых «На своём берегу», «Иносказание» и «По волнам памяти» пройдут в Музее искусства Петербурга XX — XXI веков с 18 мая по 18 июня 2023.
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Анастасия Семенович