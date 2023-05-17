Двое подростков на одном самокате угодили под машину в Кудрово, а во дворе в Петербурге сбили ребенка

Два ДТП с детьми на самокатах за час с небольшим произошли в Выборгском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти 16 мая. В больницы увезли троих несовершеннолетних.
В 18:15 у дома 5 по Ленинградской улице в Кудрово 48-летний местный житель на автомобиле Chery Tiggo, принадлежащем петербургской фирме, сбил двух 14-летних девочек, которые пересекали дорогу вне зоны пешеходного перехода на одном электросамокате. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 мая. Обеих девочек госпитализировали во всеволожскую больницу. Одна получила травмы средней тяжести, состояние второй оценили как удовлетворительное.
Чуть больше часа спустя, в 19:22, у дома 307 по улице Шишкина в Петербурге 32-летний петербуржец, двигаясь на личном Ford Focus по дворовой территории, сбил 6-летнего мальчика, который ехал по дворовому проезду на самокате. Ребенок был в сопровождении родителей. В результате ДТП мальчик получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.
По обоим фактам полиция ведет проверки. Оба водителя в 2023 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекались.