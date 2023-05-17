Двое подростков на одном самокате угодили под машину в Кудрово, а во дворе в Петербурге сбили ребенка

Два ДТП с детьми на самокатах за час с небольшим произошли в Выборгском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти 16 мая. В больницы увезли троих несовершеннолетних.



В 18:15 у дома 5 по Ленинградской улице в Кудрово 48-летний местный житель на автомобиле Chery Tiggo, принадлежащем петербургской фирме, сбил двух 14-летних девочек, которые пересекали дорогу вне зоны пешеходного перехода на одном электросамокате. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 мая. Обеих девочек госпитализировали во всеволожскую больницу. Одна получила травмы средней тяжести, состояние второй оценили как удовлетворительное.